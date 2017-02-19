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Игорь Криушенко может возглавить сборную Беларуси по футболу

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  • 19.02.2017, 13:38
  • 16,806
Игорь Криушенко
Фото с сайта offside.by

Сейчас Криушенко находится с жодинским «Торпедо» на сборе в Турции.

По сведениям pressball.by, Игорь Криушенко может стать главным тренером национальной сборной Беларуси. Вполне вероятно, что его кандидатура будет представлена в конце февраля исполкому БФФ для утверждения. Ныне Криушенко находится с жодинским «Торпедо»-БелАЗом на сборе в Турции, который продлится до 1 марта. Комментировать ситуацию рулевой отказался.

Сборной Беларуси в марте предстоят два матча. 25 марта — отборочный поединок ЧМ-2018 со шведами в Стокгольме. 28 марта — товарищеская встреча с македонцами в Скопье.


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