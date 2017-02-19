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В Москве прошла акция солидарности с рассерженными белорусами

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  • 19.02.2017, 13:59
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Фото: nn.by

«Лукашенко, мы твои работодатели», - заявили протестующие возле белорусского посольства.

В Москве состоялось пикетирование белорусского посольства. Акцию провели члены незарегистрированного Белорусского левого фронта, оказавшиеся в России в поиске работы, сообщает «Радыё Рацыя».

«Мы - не нахлебники, а твои работодатели!» – таков был основной посыл пикетчиков Лукашенко.

Лидер Белорусского левого фронта Дмитрий Кудренок отметил, что это не только требование отменить печально известный декрет №3, но и солидарность со всеми белорусами, которые из-за безработицы на Родине оказались в России. По его словам, белорусские гастарбайтеры хотят домой, но вернутся, если изменится экономическая ситуация:

- Люди хотят домой, у них здесь семьи, родители и проблемы, которые нужно решать. Люди устали бегать по всему миру в поисках работы и хотят вернуться на Родину.

Пикетчиков российская полиция не трогала, но из белорусского посольства вышел человек в форме сотрудника КГБ и начал записывать видео. В заключение участники передали свои требования белорусскому послу.


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