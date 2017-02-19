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Академия наук представит новый толковый словарь белорусского языка

  • 19.02.2017, 17:06

В новом издании нашло отражение современное состояние лексики и фразеологии белорусского литературного языка.

Новый «Толковый словарь белорусского литературного языка» будет презентован общественности 22 февраля, сообщает БелТА со ссылкой на сотрудников Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук.

Однотомный словарь подготовлен лексикографами Института языкознания имени Якуба Коласа. Он вышел в издательстве «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки». В новом издании нашло отражение современное состояние лексики и фразеологии белорусского литературного языка.

В предыдущем словаре была в основном лексика, характерная для 1980-1990 годов, но за последние десятилетия словарный запас белорусского языка значительно пополнился. Новое издание «Толкового словаря» содержит эту новую лексику.

Специалисты отмечают, что некоторые слова приобрели в современном белорусском языке значения, которые до сих пор не отмечались в словаре. Произошло возвращение значительного количества лексических единиц, которые недавно находились на периферии лексической системы, появились многочисленные заимствования, в основном англо-американизмы.

В однотомном словаре более 65 тысяч слов.


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