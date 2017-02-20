«Сияющая звезда» и другие нелепые титулы диктаторов 20.02.2017, 9:05

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16 февраля в КНДР отмечается «день сияющей звезды».

Нелепые титулы диктаторов собрало издание «КоммерсантЪ».

Могучий воин

Правитель: Мобуту Сесе Секо

Страна: Заир (Демократическая Республика Конго)

Годы правления: 1965–1997

Другие титулы: Отец нации, Рулевой и др.

Придя к власти, Жозеф-Дезире Мобуту переименовал страну в Заир, придумал новые флаг и герб, а также приказал населению отказаться от христианских имен. Себе президент выбрал имя Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга, что значит «Могучий воин, благодаря своей выносливости и несгибаемой воле идущий от победы к победе, оставляя после себя огонь». Европейские костюмы он отменил и велел согражданам носить полувоенные френчи — абакосты. Сам он помимо абакоста носил леопардовую шапку и резную трость с изображением орла.

Покоритель Британской империи

Правитель: Дада Уме Иди Амин

Страна: Уганда

Годы правления: 1971–1979

Другие титулы: Последний король Шотландии

Африканский диктатор, прозванный зарубежной прессой Угандийским Мясником, коллекционировал ордена и титулы. Полный титул его состоял из 53 слов (в английском варианте): «Его превосходительство пожизненный президент фельдмаршал Хаджи доктор Иди Амин Дада, кавалер Креста Виктории, ордена “За заслуги”, Военного креста, повелитель всех зверей земных и всех рыб морских, последний король Шотландии, победитель Британской империи в Африке в целом и в Уганде в частности, профессор географии, ректор Университета Макерере». Титул был на 19 слов длиннее титула британской королевы, чем фельдмаршал особенно гордился.

Лидер нации

Правитель: Нурсултан Назарбаев

Страна: Казахстан

Годы правления: 1990—настоящее время

13 мая 2010 года Сенат Казахстана утвердил поправки в законодательство, которые придают президенту Нурсултану Назарбаеву статус лидера нации. Глава государства отказался подписать документ, но не наложил на него вето. В соответствии с законодательством страны закон, не подписанный, но и не возвращенный президентом в парламент, начинает действовать спустя 30 дней после поступления президенту. Таким образом, с 14 июня 2010 года Нурсултан Назарбаев официально объявлен Лидером нации.

Туркменбаши

Правитель: Сапармурат Ниязов

Страна: Туркмения

Годы правления: 1991–2006

Другие титулы: Сердар («Вождь»)

22 октября 1993 года Меджлис (парламент) Туркмении провозгласил президента страны Сапармурата Ниязова Главой всех туркмен (Туркменбаши). Также в ходу был неофициальный титул Сердар («Вождь, главком»). По всей стране установлено более 14 тыс. памятников и бюстов Туркменбаши, его именем назван город, многочисленные улицы и самая высокая в стране горная вершина. Преемник Сапармурата Ниязова на посту Гурбангулы Бердымухамедов имеет неофициальный титул Аркадаг («Покровитель»).

Сияющая звезда

Правитель: Ким Чен Ир

Страна: КНДР

Годы правления: 1994–2011

Другие титулы: Великий руководитель, Спаситель, Судьба нации, Нежно любимый отец и др.

Исследователи Северной Кореи насчитали более 50 титулов Ким Чен Ира, часть из них досталась ему в наследство от отца — Ким Ир Сена. Титулы разрабатывались в ЦК Трудовой партии Кореи, а их упоминание зависело от политической ситуации. В октябре 1994 года Ким Чен Ир был официально провозглашен Великим руководителем. Его сын и преемник Ким Чон Ын также имеет несколько титулов, среди которых Новая звезда и Блистательный товарищ.

Основатель мира

Правитель: Эмомали Рахмон

Страна: Таджикистан

Годы правления: 1994—настоящее время

Другие титулы: Лидер нации

8 апреля 2015 года группа таджикских ученых предложила присвоить президенту официальное звание Лидера нации. 25 декабря того же года вступил в силу закон о присвоении Эмомали Рахмону звания Основателя мира и национального единства — лидера нации. Исполнение рекомендаций Лидера нации стало обязательным для всех государственных структур. С ним должны согласовываться все «важные политические внутренние и зарубежные проблемы».

Покоритель рек

Правитель: Яйя Джамме

Страна: Гамбия

Годы правления: 1994–2017

Другие титулы: Его превосходительство, Защитник веры

Бывший президент Гамбии известен тем, что в декабре 2016 года, проиграв выборы, в течение месяца отказывался признать поражение и покинуть пост. Его полный титул звучал так: «Его превосходительство президент шейх профессор аль-хаджи доктор Яйя Джамме». В 2014–2015 годах глава африканского государства несколько раз менял его составные части: добавлял и убирал фразы «защитник веры» и «покоритель рек» в полном наименовании титула.