The Daily Mail: Мутко заставлял спортсменов молчать о допинг-системе в России 20.02.2017, 13:24

Виталий Мутко

Фото с сайта smotrisport.tv

Министр спорта РФ угрожал атлетам пожизненной дисквалификацией.

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко в 2013 году, будучи министром спорта, заставил молчать метательницу диска Дарью Пищальникову о действовавшей в стране государственной системе поддержки допинга, утверждает британская газета The Daily Mail (перевод – newsru.com).

Сообщается, что перед Олимпиадой-2012 в Лондоне Пищальникова, сдавшая вторую положительную допинг-пробу, отправила в Международную легкоатлетическую федерацию (IAAF) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разоблачительные письма.

В них спортсменка рассказала о причастии Валентина Балахничева, Валентина Маслакова, Алексея Мельникова и Григория Родченкова к допинговой системе в России. WADA перенаправило ее письмо российским чиновникам в надежде на то, что они разберутся с проблемой.

После этого Мутко встретился с Пищальниковой и сказал ей, что президенту РФ Владимиру Путину необходима московская антидопинговая лаборатория для Сочи-2014 и что спортсменка должна отказаться от своих слов. В противном случае ей пригрозили пожизненной дисквалификацией.

Легкоатлетка согласилась и отозвала свои обвинения, после чего ее дисквалифицировали на 10 лет.

Газете не удалось получить комментарий от самой спортсменки. Отмечается, что Дарья уже стала жертвой системы и не видит никакой пользы в комментировании.

The Daily Mail также публикует мнение информатора WADA Виталия Степанова, который, прежде чем бежать из страны, в течение многих лет работал в Российском антидопинговом агентстве.

«Мутко был министром спорта в то время. Он бы не остался на своем посту, если бы в Сочи повторился провал Ванкувера-2010. Я видел, что лояльные к нему люди всегда занимали хорошие посты. Мутко должен быть отстранен от спорта пожизненно. Без обсуждений. Он уничтожает олимпийские ценности», - цитирует Степанова Sports.ru.