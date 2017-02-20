15 лет назад сборная Беларуси по хоккею одержала легендарную победу над шведами 20.02.2017, 16:59

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Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Robert Laberge

Шайба Владимира Копатя тогда вывела белорусов в полуфинал Олимпиады 2002.

Чудо в олимпийском четвертьфинале – лучшее, что происходило с белорусским хоккеем.

20 февраля 2002 года на льду «E-Center» в Солт-Лейк-Сити сборная Беларуси одержала историческую победу над шведами со счетом 4:3 и вышла в полуфинал хоккейного олимпийского турнира.

Тогда в составе нашей команды отличились Романов, Дудик, Ковалев и Копать. Шайба последнего и стала победной.

1:0 – Лидстрем (Ким Йонссон, Нюландер, 3.10 – бол.)

1:1 – Романов (Матушкин, Калюжный, 7.47 – мен.)

1:2 – Дудик (Ковалев, Расолько, 8.33 – бол.)

2:2 – Нюландер (Сундин, Лидстрем, 30.14 – бол.)

2:3 – Ковалев (42.47)

3:3 – Сундин (47.54)

3:4 – Копать (Антоненко, Бекбулатов, 57.36)