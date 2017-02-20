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Гомельский «тунеядец» выиграл суд у налоговой

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  • 20.02.2017, 17:53
Александр Семенов
Фото: kp.by

Александра Семенова, в суде добивавшегося признания налога на «тунеядцев» незаконным, освободили от уплаты абсурдного сбора.

Житель Гомеля Александр Семенов, который подал иск в суд на налоговую инспекцию, отправившую ему «письмо счастья» освобожден от уплаты сбора, сообщает tut.by.

В пятницу, 17 февраля, состоялось шестое по счету заседание, на котором было принято решение освободить от уплаты сбора на финансирование госрасходов 82 человека. Среди них — 53-летний гомельчанин Александр Семенов.

Напомним, в ноябре мужчина получил «письмо счастья» из налоговой. Обжаловал его сначала в районной, затем в областной инспекции. Когда получил отказ, обратился в суд. В своем иске Александр просит признать декрет Лукашенко противоречащим Конституции, а его самого — человеком, участвующим в финансировании государственных расходов.

21 февраля в суде Центрального района должно состояться очередное судебное заседание по иску Семенова, однако 20 февраля стало известно, что мужчину от уплаты сбора освободили. Комиссия учла ряд объективных причин, среди них — трудовой стаж, а также тот факт, что гомельчанин трудился на принадлежащем ему земельном участке в 2015 году, и другие аспекты и освободила гомельчанина от необходимости уплаты сбора на финансирование госрасходов.


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