Сан Саныч — капитан «Горизонта» 4 Наталья Санчуковская

21.02.2017, 16:53

2,328

Александр Санчуковский

Моего отца не стало ровно год назад, 21 февраля 2016-го. Но мне кажется, Беларусь должна его помнить.

Мой отец, Санчуковский Александр Александрович, Сан Саныч (как с уважением, любовью и трепетом называли его друзья и соратники) родился 6 ноября 1940 года в с. Георгиевка Хабаровского края в семье военнослужащего. И стал третьим Александром в родословной Санчуковских. После родятся ещё два Александра: его сын и внук.

Свои лидерские и, в первую очередь, свои личностные, качества, Сан Саныч унаследовал от отца. Его отец - Александр Александрович Санчуковский — белорус, родился в д. Оголичи Гомельской области. Свою трудовую карьеру начал педагогом начальной школы. Затем возводил город юности Комсомольск-на-Амуре. С честью прошёл Великую Отечественную войну, получив тяжелейшее ранение. После войны, кавалер орденов Ленина, работал на руководящих должностях в Пинске и Лунинце, а весной 1953 года стал директором Бобруйского лесокомбината. С 1971 года и до конца своей жизни был бессменным генеральным директором «Фандока», который при нем стал гигантом деревообрабатывающей промышленности не только в СССР, но и в Европе.

Но вернемся к моему отцу. Александр Санчуковский-младший с золотой медалью окончил среднюю школу. Отслужил в армии в Печах. Демобилизовался в звании старшего сержанта и впоследствии всегда гордился тем, что был танкистом. Окончил Белорусский политехнический институт, Высшую партийную школу им. К. Маркса при ЦК СЕПГ. Защитил кандидатскую диссертацию по экономике.

Его трудовой путь начался в 1962 году на Бобруйском машиностроительном заводе в должности старшего техника-технолога. Окончив институт, в период с 1968 до 1977 год прошел путь на Минском радиозаводе от инженера-технолога до главного технолога.

Конечно же, инициативный, и уже по тем временам, с инновационными методами управления Санчуковский был замечен партийным руководством. И его начали продвигать по партийной лестнице. От заместителя секретаря парткома МПО «Горизонт» он «вырос» до первого секретаря Первомайского райкома партии Минска. Надо отметить, что при Санчуковском (1983-1986 гг.). Первомайский район стал по всем показателем лучшим в столице.

В 1986 году Александру Александровичу поступает судьбоносное предложение, которое решит всю его дальнейшую судьбу - возглавить уже тогда убыточное и устаревшее предприятие «Горизонт». И, конечно же, он – стратег, промышленник, экономист – без колебания принимает предложение вернуться на свое родное предприятие. Из благополучного кресла руководителя самого процветающего района города он перебрался на убыточный завод и, оперативно модернизируя предприятие, начал возводить его на Олимп.

На момент прихода Санчуковского на предприятие «Горизонт», в когда-то прославленном коллективе объединения, сфокусировались характерные беды советской экономики 80-х: технологическая отсталость, застой в механизме хозяйствования, бесконечная гонка за планом «любой ценой», пренебрежение человеческим фактором. В такой ситуации было важно, кто возглавит многотысячный коллектив. Требовался человек авторитетный, талантливый, самоотверженный. И такого человека нашли. В клуб, где представляли нового генерального директора, трудно было попасть. Люди стояли в проходах, теснились у распахнутых дверей, в холле. Ветераны, знавшие Санчуковского в разных качествах: от рядового технолога до главного технолога объединения, перебрасывались одобрительными фразами: «Теперь выйдет «Горизонт» на прорыв!».

Атаку на пассивность и рутину Александр Александрович повел сразу по нескольким направлениям. Навел порядок с дисциплиной. Провел кадровые перестановки. Причем так тактично, что ни один человек не уволился и не затаил обиды. Одновременно генеральный развернул широкую реорганизацию предприятия. Он понимал: сколько бы ответственности он ни брал на себя – узел проблем без единомышленников не одолеть. Отцу удалось добиться перелома в психологии работников, привести в движение все слои коллектива.

Он никогда не был тщеславным. И сегодня он бы точно сказал: «Ребята, я делал это не один! За мной были бойцы! За мной была команда!». И действительно, у Санчуковского было чутье на профессиональных людей. Ему удалось собрать команду компетентных и творческих людей, которые, как и их руководитель, душой и сердцем радели за успехи своего предприятия. Главное достоинство руководителя объединения заключалось в том, что он побуждал весь коллектив пробовать свои силы, раскрывать свой талант, свой профессионализм на том участке работы, который больше всего подходил тому или иному работнику. Генеральный директор убедительно давал всем понять: дерзайте, где хотите и как хотите, «Горизонт» будет по мере возможности подстраховывать. Санчуковский считал, что не бывает наказуемых инициатив, даже за неудавшуюся попытку проявить её, за предприимчивость никто никогда не пострадал. Он и сам всегда проявлял инициативу, рисковал и, не боясь, брал на себя ответственность. На оперативных совещаниях зачастую можно было услышать знакомую коллегам фразу «Беру под личный контроль».

Александр Александрович был талантливым оратором. Но у него не было тяги к красивому словцу. Говорил открыто, искренно, четко, говорил сердцем и душой! Выступая на огромную аудиторию, всегда говорил без шпаргалок. Многочисленные статьи в СМИ и доклады всегда писал сам. Мысли выражал грамотно, но вместе с тем просто и логично, нередко с юмором, а иногда с легкой нотой сарказма. Никогда не уходил от «неприятных» вопросов, всегда отвечал прямо, глядя в глаза собеседнику. С первой встречи он невероятно быстро располагал к себе людей.

Отец обладал весьма завидным качеством - умением слушать людей и услышать их. А слушал он не только своих заместителей. Он знал цену любому толковому предложению и всегда поддерживал грамотные и смелые идеи. С рабочим человеком он был готов обменяться мнением. Он постоянно посещал цеха. В заводской многотиражке сам предложил создать рубрику «Отвечает генеральный директор». Самостоятельно проводил встречи с коллективами цехов и отделов. Людей на эти встречи всегда приходило много. Вопросы задавались самые разные. Заводчане знали, что двери в кабинет генерального открыты в любое время, а не только в приемные дни. Вся эта политика привела к тому, что под крылом Сан Саныча выросло множество прекрасных специалистов.

Возглавляя тогда 15-ти тысячный коллектив, он назвал «Горизонт» - нашим кораблем. Вместе со своей командой Санчуковский задавал правильный курс кораблю и радовался каждой победе! Вспомните, «Горизонт» от устаревших ламповых телевизоров быстро перешел на «кубики», в которых стояли микросхемы и кинескопы таких мировых брендов как Philips и Toshiba. Эти «кубики» тогда хотела каждая семья, хотел весь СССР, а впоследствии и СНГ и ряд европейских стран! Александр Александрович всегда старался улавливать все новое, передовое, как говорят, на лету и непременно внедрять это в жизнь. Сан Саныч, в совершенстве владеющий немецким языком, посещал крупнейшие европейские компании и возвращался с контрактами, которые давали заводу новую жизнь. И зачастую эти контракты подписывались партнерами во многом благодаря энергии и личному обаянию генерального.

После Горбачевской перестройки и распада СССР многие предприятия в постсоветских странах, в том числе и Беларуси, переживали очень сложные времена и некоторые даже останавливались. А для «Горизонта» это было золотое время: его телевизоры стали своеобразной валютой. В обмен на них страна закупала зерно, нефть, другие товары.

В январе 1990 года Сан Саныч стоял у истоков создания республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация» (БНПА), которая долгие годы являлась главным мозговым центром отечественного директората. Он поддержал идею создания «Приорбанка», который стал своеобразным финансовым локомотивом промышленности. В 1991 году Сан Саныч удостоен звания Лауреата Государственной премии СССР в области науки и техники.

При том, что Санчуковский всегда хотел заниматься только производством, производить фирменный и качественный товар, создавать рабочие места, развивать социальный комплекс для своих заводчан, приносить пользу и прибыль своему государству, как государственный деятель страны, он не мог быть вне политики.

Неизвестно как бы сложилась политическая карьера отца, если бы в 1989 году он, баллотируясь в народные депутаты СССР, не был бы сбит автомобилем. А ведь у него были все шансы победить на выборах и получить мандат народного избранника. Именно народного, ведь его кандидатуру единогласно поддержал не только многотысячный коллектив горизонтовцев, но и ряд других трудовых объединений. Тогда дорожно-транспортное происшествие расценили как непредумышленное. Но приближенные к Санчуковскому, понимали, что молодой, сильный, активный и профессиональный кандидат не случайно был выбит из активной предвыборной борьбы, а авария не была нелепой случайностью.

Санчуковский был человеком европейских взглядов, при этом всегда оставался, без преувеличения, патриотом своей страны. После развала СССР он сохранял уверенность, что Беларусь всегда должна оставаться в добрососедстве с Россией и Украиной, одновременно наращивая экономические связи с европейскими странами. Сан Саныч относил развал Союза к печальному историческому опыту в жизни народов большой страны. Но в тоже время подчеркивал, что, учитывая в какую сторону и с какими стратегическими планами движется мировое сообщество, республика уже не могла удержаться «в формуле СССР». Он обеими руками был за возрождение и сохранение национальной культуры, независимости, суверенитета, но, вместе с тем, выступал за экономическое объединение (при этом считал СНГ организмом, работающим только на бумаге). «Жить нужно в дружбе именно экономической», - говорил он в 92-м году. «Куда мы идем? В то время, когда вся Европа, мы говорим - цивилизованный Запад - обращается к опыту экономического объединения, мы никак не можем убедить «кого-то», что, пока не поздно, именно так надо сделать и нам. Но я уверен, что рано или поздно коллективный разум победит. И никуда мы без экономического союза не денемся. И это не только российский или европейский опыт. Это мировой опыт».

Александр Александрович был уверен, что Беларуси следует стремиться к независимости, но только в формате парламентской республики, но никак не президентской! Он смело критиковал тогдашний парламент. «Я не против многопартийной системы. Но, согласитесь, когда отдавая дань моде, мы начали создавать вначале единицами, а потом уже и десятками различные партии, мы получили то, что «растащили» по разным квартирам интеллектуал республики и начали удивлять весь белорусский народ программами экономического и политического свойства..

В начале 90-х Санчуковский призывал Верховный Совет Беларуси принимать разумные и радикальные решения по преодолению кризиса. Утверждал, что развал сферы материального производства неминуемо приведет к развалу и гибели науки, культуры, образования и всех социальных сфер.

К сожалению, его смелые призывы, профессиональные предложения, толковые инициативы и доводы в пользу парламентской республики не были услышаны бывшим руководством страны, и весной 1994 года (после принятия первой демократической Конституции Республики Беларусь, в которой оказалась вакантной должность президента) была развернута кампания по избранию Президента Республики Беларусь. Некоторое время Санчуковский рассматривался в качестве возможного кандидата в Президенты от директорского корпуса. По результатам социологического исследования, проведенного лабораторией «Новак» накануне выборов 1994 года, Санчуковский входил в шестерку наиболее популярных кандидатов в Президенты. Но во время выборов Александр Александрович, считая, что с Вячеславом Кебичем возможно создать новую экономическую систему, предпочел возглавить инициативную группу Кебича. За что тут же впал в немилость новых властей.

В 1995 году принимать отставку самого влиятельного представителя электронной отрасли, генерального директора ПО «Горизонт» приехал лично министр промышленности. Официальной причиной отставки Санчуковского, после прихода Лукашенко к власти, тогда были названы «резкое уменьшение объемов производства товаров народного потребления и имеющиеся недостатки в работе». Но все вокруг знали, основной причиной стали разногласия одного из лидеров белорусских «красных директоров» с новыми властями.

Александр Александрович принял отставку с честью. Понимая, что он, опытный управленец, специалист экстра-класса, никогда не сможет договориться с пришедшими к власти некомпетентными людьми, он не примет новые экономические правила и не будет играть по этим правилам. Он никогда не «перекрасится» под предложенные обстоятельства. Сколько еще пользы он мог бы принести родному предприятию и стране! Сколько было похоронено эффективных проектов с уходом Санчуковского! Были..

Александра Александровича Санчуковского не стало 21 февраля 2016 года. Он уходил спокойно и мирно, символично напоследок посмотрев фильм Эльдара Рязанова «Небеса обетованные». Его провожали не только постаревшие коллеги, друзья, работники «Горизонта», бывшие руководители города, соседи, но даже некоторые из тех, кто способствовал исходу управленческой элиты из активной деятельности страны. Похоронили Сан Саныча на Московском (Восточном) кладбище. Решение об этом принято властью, как будто кто-то хотел сказать последнее: «Прости».

Люди о Санчуковском А.А.:

С Санчуковским работать было непросто. Но главное – интересно. Он шел как бы впереди времени. Точно и четко ставил задачи, ловил идеи на ходу и развивал их.

Поражало его умение видеть перспективу, идти на оправданный риск.

Очень импонировало его неприятие традиций «волевого» стиля руководства, восприимчивость к научным, экономическим методам управления. Он создал на «Горизонте» гибкий хозяйственный механизм, способный самонастраиваться и двигать дело без лишних приказов и директорских указаний по мелочам. Рядом с ним всегда было чувство уверенности.

Всегда был ориентирован на молодежь, сам был легким на подъем.

Сан Саныч был требовательным и решительным. Но никогда не унижал подчиненных. Умел с тактом и одновременно верой в твои способности отчитать за ошибку так, что пробуждал чувство собственного достоинства у провинившегося. После такой «накачки» хотелось справиться с делом как можно лучше.

За новаторов, людей творческой жилки стоял горой. Если рационализатора затирали, не давали ему ходу, до конца разбирался в ситуации.

Санчуковский сам никогда не унывал и нам не давал. На отдыхе – лучший заводила: хорошо пел, играл на баяне. Был помоложе – в заводской футбольной команде играл, и не считал это зазорным для руководителя.

Александр Александрович был очень компетентный собеседник, понимал и видел перспективу «Горизонта», не боялся взять на себя всю полноту ответственности.

Был умным, интеллигентным, с ярко выраженными лидерскими качествами, красивым человеком с тонким чувством юмора, способным к самоиронии.

Это был человек невероятной харизмы и энергетики. Огромной силы характера и неиссякаемого оптимизма.

Сан Саныч был искренним и порядочным человеком. Его жизнь - это пример для подражания каждому из нас. Получив прекрасное воспитание в семье, унаследовав от своего отца и матери образцовые гены, он создал для нас образ человека, которому было подвластно все. Его учеба в школе, затем в институте, дальнейшая учеба за рубежом, получение признания как доктора экономических наук Германии, позволяет судить о его величайших способностях и таланте. Дальнейший его карьерный рост показал, насколько это был одаренный и неповторимый человек.

Всегда был доброжелательным, никогда не помнил зла, был реалистом и оптимистом.

Наталья Санчуковская, специально для Charter97.org