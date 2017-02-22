В Витебске отец поехал в роддом за дочкой на коне и в лошадиной маске 5 22.02.2017, 16:15

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Фото с сайта kp.by

Счастливого папу вначале не хотели пускать на территорию больницы.

Когда Роман Бородавкин приехал в роддом за своей супругой и новорожденной дочкой, вахтер поначалу отказался поднимать перед ним шлагбаум, загораживающий въезд на территорию, пишет kp.by.

Не положено, говорит. Приехали бы, говорит, на автомобиле, как все нормальные папы. А то - лошадь!

- Вообще-то я принц, - объясняет свою задумку Роман. - Ну, и конь одновременно. Дочка-то своего принца встретит лет через двадцать. А кто ее к нему все эти годы будет везти? Папа, конечно! Поэтому я и маску лошадиную надел.

Маска у Романа, кавээнщика и шоумена, в хозяйстве завалялась своя. А вот лошадь пришлось арендовать.

- Может, пришлось и специально учиться ездить на коне для этого перформанса?

- Инструктаж прошел, но ездить специально не учился. У меня мышечная память проснулась. В детстве еще в деревне у дедушки картошку сажали, коня в плуг впрягали и мне разрешали сидеть на нем верхом, а потом отводить к хозяину. С лошадью, кстати, сразу поладил. Ее зовут Элла, и она очень благородная дама! Со мной была толпа друзей, и дети около роддома подходили ее погладить, она все так спокойно восприняла.

Дочь Есения, за которой приехал счастливый папа-принц-конь - второй ребенок Романа. За первым, сыном Тимофеем, он заявился в роддом в костюме аиста. Дети появились на свет в разных роддомах. Роман и его жена Татьяна шутят: мы специально с гастролями по витебским роддомам ездим, чтобы развлечь медперсонал.

- А за третьим в каком образе пойдете?

- Так, сейчас подумаю. Аист - стихия воздуха, конь ходит по земле… За третьим придется на лодке плыть!