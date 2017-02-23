На БелАЭС прибыли спецвойска 10 23.02.2017, 7:35

3,879

Фото: global look press

В новой военной части, созданную для охраны АЭС, разместили первую группу контрактников.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Караев на торжественном собрании во Дворце республики, передает БелТА.

«Специальный батальон по охране особо важных государственных объектов и специальных грузов переселился на место постоянной дислокации для охраны БелАЭС и продолжает формирование», - сказал Юрий Караев.

«Охранять станцию нужно за полгода до завозки ядерного топлива. Туда уже набраны подготовленные солдаты-контрактники, офицеры и прапорщики. Пока мы не торопимся принимать на объект солдат-срочников, ведь боевой работы для них нет. Идет слаживание батальона, проверка его боевой подготовки», - отметил он.