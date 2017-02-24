закрыть
24 февраля 2017, пятница, 12:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Умершего 17 лет назад жителя Лунинецкого района записали в «тунеядцы»

13
  • 24.02.2017, 8:34
  • 4,911

Циничное письмо от налоговиков мать «тунеядца» сразу же сожгла.

На прошлой неделе жительнице Лунинецкого района пришло письмо на имя сына, умершего 17 лет назад. О покойном столько лет человеке, как оказалось, вспомнили в налоговой инспекции.

- Я приехала с заработков, а у меня письмо торчит в калитке, я прочитала его и ничего не разобрала, отнесла своему (супругу, - ред.), он уже разобрался, - рассказала «Медиа-Полесье» о случившемся пенсионерка Надежда Адамовна Кузьмич, получившая на имя умершего сына письмо из налоговой инспекции.

В слезах Надежда Адамовна позвонила по указанному в письме номеру и спросила, неужели и тем, кто лежит в земле, тоже нужно платить налог. В ИМНС по Лунинецкому району, как говорит женщина, перед ней извинились и пояснили, что фамилия попала в списки не участвующих в финансировании госрасходов граждан по ошибке.

Объяснив ситуацию, никаких подтверждающих документов, поясняет Надежда Адамовна, в налоговую за сына нести ей не понадобилось.

- Ну, пускай бы год прошел после смерти, а то 17! - мать недоумевает, как фамилия могла попасть в те самые списки. - Его уже там и костей, наверное, нету…

Несмотря на годы, рана на сердце матери не заживает, а когда таким способом напомнили о сыне, стало в разы больнее.

- Получила это письмо и вечер плакала, ночь плакала… Мой ребенок умер, когда ему не было и 18 лет. - Надежда Адамовна рассказывает, что ее сын учился тогда в местном колледже.

Помимо безвременно ушедшего Саши, женщина воспитала еще троих детей. Одной из дочерей сейчас она помогает платить кредит за жилье.

- Я 30 лет проработала на ферме, а пенсия – 200 рублей. Хозяйство держу, приходится ходить на заработки, чтобы детям помочь, - рассказывает сельчанка.

Терзающее душу уведомление женщина сразу же сожгла, не платить же ей сбор за покойного сына, которого посчитали «тунеядцем»?!


Мнение

Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию