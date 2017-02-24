Умершего 17 лет назад жителя Лунинецкого района записали в «тунеядцы» 13 24.02.2017, 8:34

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Циничное письмо от налоговиков мать «тунеядца» сразу же сожгла.

На прошлой неделе жительнице Лунинецкого района пришло письмо на имя сына, умершего 17 лет назад. О покойном столько лет человеке, как оказалось, вспомнили в налоговой инспекции.

- Я приехала с заработков, а у меня письмо торчит в калитке, я прочитала его и ничего не разобрала, отнесла своему (супругу, - ред.), он уже разобрался, - рассказала «Медиа-Полесье» о случившемся пенсионерка Надежда Адамовна Кузьмич, получившая на имя умершего сына письмо из налоговой инспекции.

В слезах Надежда Адамовна позвонила по указанному в письме номеру и спросила, неужели и тем, кто лежит в земле, тоже нужно платить налог. В ИМНС по Лунинецкому району, как говорит женщина, перед ней извинились и пояснили, что фамилия попала в списки не участвующих в финансировании госрасходов граждан по ошибке.

Объяснив ситуацию, никаких подтверждающих документов, поясняет Надежда Адамовна, в налоговую за сына нести ей не понадобилось.

- Ну, пускай бы год прошел после смерти, а то 17! - мать недоумевает, как фамилия могла попасть в те самые списки. - Его уже там и костей, наверное, нету…

Несмотря на годы, рана на сердце матери не заживает, а когда таким способом напомнили о сыне, стало в разы больнее.

- Получила это письмо и вечер плакала, ночь плакала… Мой ребенок умер, когда ему не было и 18 лет. - Надежда Адамовна рассказывает, что ее сын учился тогда в местном колледже.

Помимо безвременно ушедшего Саши, женщина воспитала еще троих детей. Одной из дочерей сейчас она помогает платить кредит за жилье.

- Я 30 лет проработала на ферме, а пенсия – 200 рублей. Хозяйство держу, приходится ходить на заработки, чтобы детям помочь, - рассказывает сельчанка.

Терзающее душу уведомление женщина сразу же сожгла, не платить же ей сбор за покойного сына, которого посчитали «тунеядцем»?!