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Равков рассказал о дедовщине в белорусской армии

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  • 24.02.2017, 11:46
Андрей Равков
Фото: БелТА

Министр обороны назвал странный метод борьбы с неуставными отношениями – «обрубание хвостов».

В белорусской армии встречается дедовщина, хотя и принимаются меры, чтобы свести ее к нулю. Об этой проблеме министр обороны Андрей Равков рассказал в передаче «Надо разобраться» на телеканале ОНТ. Она вышла в свет вечером 23 февраля, сообщает euroradio.fm.

По словам министра, нарушение уставных отношений между военнослужащими («дедовщина») встречается в белорусской армии местами. Для ее искоренения применяется не только профилактика. «Методом применения превентивных, профилактических мер, ну а если где-то что-то случилось, то естественно, и «обрубания хвостов», мы жестко, целенаправленно работаем в этом вопросе», — сообщил Равков.

Он рассказал, что один из офицеров пытался скрыть факт дедовщины в своем подразделении. Против него возбуждено уголовное дело.


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