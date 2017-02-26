«Лукашенко, уходи!»: Рассерженные белорусы вышли на акции в четырех городах

«Лукашенко, уходи!»: Рассерженные белорусы вышли на акции в четырех городах20
- 26.02.2017, 12:08
(обновляется) Протестующие требуют отставки диктатора.
26 февраля в 12.00 в четырех городах Беларуси начались акции против декрета о «тунеядцах». В Витебске акция проходит на площади Победы, в Бобруйске, Барановичах и Бресте - на площадях Ленина.
Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию с акций рассерженных белорусов. Видеорепортаж предоставило «Радыё Свабода», «Белсат», «Наша Нiва».
ВИТЕБСК
12:40
В Витебске в шествии участвует больше 1000 человек. Люди не помещаются на тротуарах.
12:25
В Витебске на акции поднимают все больше бело-красно-белых флагов.
12:20
Мужчина в Витебске: Так жить нельзя, надо работать, а не отдыхать в Сочи. Мы хотим лучшей жизни. Мы хотим, чтобы к власти пришел человек, который хочет лучшей жизни, а не вел в тупик.
12:18
Количество людей в Витебске достигло 700 человек.
12.00
Возмущенный пенсионер из Витебска предложил Лукашенко «по-хорошему» уйти в отставку.
11.58
Людей на площади в Витебске становится все больше
11.46
Активисты приехали из Минска поддержать витеблян.
11:44
На площадь в Витебске нагнали детей на Масленицу. Люди, пришедшие на акцию, держатся на обочине.
БРЕСТ
12:55
Самый популярный лозунг в Бресте «Баста!»
12:27
В Бресте люди направились к облисполкому, выкрикивая «Лукашенко, уходи!». Всего на площади около 300 человек.
Народ подтягивается, но слабо pic.twitter.com/SZFpWjlXmw— Виртуальный Брест (@VirtualBrest) 26 февраля 2017 г.
12:16
В Бресте машины на улице Ленина сигналят, поддерживают протестующих.
12:14
«Жыве Беларусь!» - cкандируют люди в Бресте.
12:10
«Лукашенко, уходи!» - призывает оратор на центральной площади в Бресте. Там собралось около 300 человек.
Народ подтягивается, но слабо pic.twitter.com/SZFpWjlXmw— Виртуальный Брест (@VirtualBrest) 26 февраля 2017 г.
К собранным с речью обратился житель города Александр Кабанов.
12.04
Люди собираются на центральной площади Бреста.
Даем картинку из Бреста https://t.co/cGUgA94YqE— Виртуальный Брест (@VirtualBrest) 26 февраля 2017 г.
БАРАНОВИЧИ
12:15
Количество протестующих в Барановичах выросло до 200 человек.
12:05
В Барановичи поддержать протестующих приехал Анатолий Лебедько. На площади - около ста человек
Баранавічы, крэатыўная жанчына на маршы pic.twitter.com/kY0O8dEyC1— NN.BY / «Наша Ніва» (@nasa_niva) 26 февраля 2017 г.
12.04
Протестующие вышли на центральную площадь в Барановичах.