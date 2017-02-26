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«Лукашенко, уходи!»: Рассерженные белорусы вышли на акции в четырех городах

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  • 26.02.2017, 12:08

(обновляется) Протестующие требуют отставки диктатора.

26 февраля в 12.00 в четырех городах Беларуси начались акции против декрета о «тунеядцах». В Витебске акция проходит на площади Победы, в Бобруйске, Барановичах и Бресте - на площадях Ленина.

Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию с акций рассерженных белорусов. Видеорепортаж предоставило «Радыё Свабода», «Белсат», «Наша Нiва».

ВИТЕБСК

12:40

В Витебске в шествии участвует больше 1000 человек. Люди не помещаются на тротуарах.

Фото: svaboda.org

12:25

В Витебске на акции поднимают все больше бело-красно-белых флагов.

Фото с сайта nn.by

12:20

Мужчина в Витебске: Так жить нельзя, надо работать, а не отдыхать в Сочи. Мы хотим лучшей жизни. Мы хотим, чтобы к власти пришел человек, который хочет лучшей жизни, а не вел в тупик.

12:18

Количество людей в Витебске достигло 700 человек.

12.00

Возмущенный пенсионер из Витебска предложил Лукашенко «по-хорошему» уйти в отставку.

11.58

Людей на площади в Витебске становится все больше

11.46

Активисты приехали из Минска поддержать витеблян.

Фото с сайта nn.by

11:44

На площадь в Витебске нагнали детей на Масленицу. Люди, пришедшие на акцию, держатся на обочине.

БРЕСТ

12:55

Самый популярный лозунг в Бресте «Баста!»

12:27

В Бресте люди направились к облисполкому, выкрикивая «Лукашенко, уходи!». Всего на площади около 300 человек.

12:16

В Бресте машины на улице Ленина сигналят, поддерживают протестующих.

12:14

«Жыве Беларусь!» - cкандируют люди в Бресте.

12:10

«Лукашенко, уходи!» - призывает оратор на центральной площади в Бресте. Там собралось около 300 человек.

К собранным с речью обратился житель города Александр Кабанов.

12.04

Люди собираются на центральной площади Бреста.

БАРАНОВИЧИ

12:15

Количество протестующих в Барановичах выросло до 200 человек.

12:05

В Барановичи поддержать протестующих приехал Анатолий Лебедько. На площади - около ста человек

12.04

Протестующие вышли на центральную площадь в Барановичах.


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