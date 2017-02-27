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Строители выводят технику из Куропат

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  • 27.02.2017, 10:56
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Фото: «Радыё Свабода»

Прораб заявил, что сегодня работы вестись не будут.

Около 30 человек ночевали в выходные в лагере участников пикета против строительства офисного центра в охранной зоне мемориала Куропаты, что в минском микрорайоне Зеленый Луг. Восьмой день протеста ознаменовался небольшой победой, сообщает «Радыё Свабода».

Утром в понедельник строители ушли с объекта, сообщает пресс-секретарь БАЖ Борис Горецкий на своей странице в «Фейсбук». В 7:45 два работника покинули стройку с вещами. Протестующие приветствовали их выход аплодисментами. По итогам переговоров с Дашкевичем прораб заявил, что сегодня работы вестись не будут.

Защитники Куропат зашли на строительную площадку

Напомним, восьмой день держит оборону палаточный лагерь под стройкой возле мемориального комплекса Куропаты. В воскресенье в лагере прошла молитва.

— Помолитесь и искренне попросите Бога, чтобы он не дал белорусам погибнуть, а дал силу противостоять постыдной стройки! Спаси нашу страну, Боже! — призвал верующих Андрей Ким.

Анастасия Дашкевич обратилась к белорусам с проникновенной речью

Перед защитниками Куропат также выступил певец Петр Клюев. Он исполнил свои песни и пожелал всем терпения и силы для дальнейшей борьбы.

Не обошлось без инцидента. В этот же день в лагерь пришел неизвестный парень в состоянии алкогольного опьянения, он начал ругаться матом и конфликтовать с присутствующими. Молодофронтовцы вывели его за территорию лагеря. Там парень подошел к двум людям в штатском, пообщался с ними и пожал на прощание руку.

На утро понедельника в лагере присутствуют около 50 протестующих, в их числе Алесь Беляцкий, Дмитрий Дашкевич, Павел Северинец, Владимир Некляев. Также на строительной площадке стоят люди в штатском, которые не присоединяются к протесту, но и не ведут оперативные съемки, а просто наблюдают.

Северинец заявил, что, несмотря на приостановление стройки, протестующие остаются, так как «наш лозунг — доверяй, но проверяй»: они следят, чтобы стройку не восстановили.

Оргкомитет защиты Куропат соберется сегодня в 13 часов в офисе БНФ (Минск, ул. Чернышевского, 3-39). Местные жители планируют 1 марта пойти на прием к председателю Мингорисполкома Андрею Шорецу.


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