Власть может опоздать с началом Круглого стола 32 27.02.2017, 17:03

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Фото: kp.by

Режим Лукашенко может быть сметен народным протестом.

Об этом в интервью Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Вторую неделю в Беларуси не утихают акции протеста. Налог на «тунеядство» стал последней каплей и терпение белорусов лопнуло?

- Я восхищаюсь белорусами, которые наконец-то проснулись, поняли, что дальше терпеть издевательство над собой нельзя и вышли на улицы. Думаю, что это только начало, и на этом декрете власть сломает себе шею.

- Предположим, что Лукашенко завтра отменит этот декрет. Но изменится ли жизнь людей к лучшему?

- Это будет победой людей, которые отстаивают свои права. И вернуться в прежнюю ситуацию будет невозможно. Кстати, моя дочь, которая уже шесть лет не была в Беларуси, также получила «письмо счастья». И с нее также требуют этот сбор в 360 рублей.

Когда мы попали в тюрьму КГБ, там бесчинствовали люди в масках, издеваясь над политзаключенными и применяя пытки. Двое оперативников, которые представлялись как Слава и Степан, угрожали мне, что если я не подпишу бумагу о сотрудничестве – в тюрьму посадят мою дочь, которая также была на Площади в 2010 году. Я через своего адвоката передал дочери, чтобы она срочно уезжала из страны. Она получила политическое убежище, а сейчас налоговая инспекция Ленинского района, в лице Зарецкой Екатерины Николаевны, требует с нее лукашенковский сбор. Я это рассматриваю как продолжение политических репрессий и давление на свою семью.

Обратной дороги не будет, даже если Лукашенко отменит декрет. При новой власти я вместе с дочерью собираюсь выставить иск за моральный ущерб и давление на мою семью. И думаю, в новой Беларуси независимый суд удовлетворит иск в эквиваленте примерно $50 тысяч к гражданке Зарецкой. Думаю, так поступят десятки тысяч белорусов в отношении карательных органов налоговой инспекции. Поэтому ситуация уже не вернется к исходной точке. Если власть нарушает Конституцию – то люди будут отстаивать свою правоту в суде новой демократической Беларуси. Чтобы избежать этого, у налоговиков есть единственный выход — массово увольняться с поганой работы.

- Николай Статкевич заявил, что нужно усиливать давление на власть и выходить 25 марта на акцию в центре Минска. Как вы это прокомментируете?

- Николай Статкевич после своего выхода из тюрьмы показал пример личного мужества. Он последовательно организовывал акции протеста именно в центре Минска. По его словам, «нужно держать плацдарм свободы в центре столицы».

Наконец-то белорусы проснулись, вышли на улицы и нужно 25 марта показать народную силу. На улицы выйдут десятки тысяч человек. Важно, чтобы в День Воли в Минске была вся Беларусь, а 26 марта прошли бы акции в регионах. Мне кажется, что 25 марта вновь станет знаковым днем в истории Беларуси, когда будет перейден Рубикон.

- Буквально несколько недель назад прозвучало предложение о проведении круглого стола между оппозицией и властью. Возможен ли круглый стол с режимом?

- Это был бы лучший вариант. Сейчас белорусские власти, а также прикормленные журналисты и аналитики, позволяют себе хамские высказывания: якобы место оппозиции не за столом, а под столом. Вот и посмотрим, кто где окажется через пару месяцев.

Сегодня оппозиция может себя чувствовать уверенно, потому что ее прогнозы относительно развития ситуации в стране сбываются. Именно на призыв оппозиции выйти на улицы откликнулся народ.

Очевидно, что выходом из кризиса, до которого страну довела некомпетентная власть, должен быть мирный путь. Это должен быть диалог, возможно, и круглый стол. У меня такое впечатление, что Лукашенко и власти в целом неадекватно оценивают ситуацию. Может случится так, что никакой круглый стол не понадобится, а просто народные массы сметут этот режим.

Если режим будет затягивать этот процесс, я не исключаю и такого развития событий. Не хватает денег на выплаты пенсий, людей сокращают с работы. Оппозиция сделала свое предложение. Если власти будут его игнорировать – последствия могут быть для нее печальными.

- После тюрьмы из-за продолжающегося давления вы были вынуждены покинуть страну. При каких условиях вы готовы вернуться?

- Я вернусь тогда, когда это будет наиболее полезно для общего дела. Сейчас очень многие вещи можно делать только из-за границы. Я — командный игрок и решение о возвращении в Беларусь будет приниматься нашей командой в целом.