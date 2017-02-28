Румбутис назначен главным тренером молодежной сборной Беларуси по футболу 1 28.02.2017, 13:34

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Людас Румбутис

Фото: gazetaby.com

Кандидатура известного специалиста утверждена исполкомом Белорусской федерации футбола.

Известный специалист Людас Румбутис стал новым главным тренером молодежной сборной Беларуси (U-21) по футболу. Его кандидатура утверждена сегодня на заседании исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола», пишет belta.by.

Людас Румбутис, которому сейчас 61 год, свою игровую карьеру начал в 1974 году в вильнюсском «Жальгирисе», а в следующем году перешел в минское «Динамо» и стал в его составе чемпионом (1982) и бронзовым призером (1983) чемпионата Советского Союза. Тренерскую карьеру новый наставник белорусской «молодежки» начинал в минской «Смене», потом работал в брестском и минском «Динамо», «Молодечно», бобруйской «Белшине», гродненском «Немане», минском «Партизане» и «Дариде».

В этом сезоне новым подопечным Людаса Румбутиса предстоит стартовать в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы-2019. Белорусы выступят в 1-й квалификационной группе вместе с футболистами Хорватии, Чехии, Греции, Молдовы и Сан-Марино.