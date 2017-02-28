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Проблемные активы банков в январе снова начали расти

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  • 28.02.2017, 17:14
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За весь прошлый год объем проблемных активов вырос на 85,8%.

Доля проблемных активов белорусских банков в январе 2017 года выросла до 13,3% после заметного декабрьского снижения (до 12,8% против исторического максимума в 14,2%, достигнутого на 1 декабря 2016 года). По статданным Нацбанка, за январь прирост составил 80 млн рублей, пишет tut.by.

На 1 февраля проблемные активы составляли 5,220 млрд рублей.

За весь прошлый год объем проблемных активов вырос на 85,8%.

Декабрьское снижение доли проблемных активов объясняют созданием Агентства по управлению активами, куда банки, в первую очередь Белагропромбанк, передают проблемную задолженность по кредитам устойчиво неплатежеспособных сельхозорганизаций. Кроме того, традиционно в конце года банки списывают безнадежные долги.

По оценке экспертов, пороговый уровень проблемных активов, превосходить который нежелательно, — 15−20%.

По данным Нацбанка, 19% кредитного портфеля банков находится под гарантиями правительства и местных органов власти.

В начале прошлого года Нацбанк по рекомендации МВФ инициировал оценку качества активов белорусских банков. Речь шла о независимой диагностике девяти крупнейших банков. Эксперты МВФ обратили внимание на необходимость разобраться с плохими активами, отмечая, что официально озвучиваемый объем проблемных кредитов занижен, «если учитывать отказ от применения принудительных мер, практику пролонгации кредитов и низкий потенциал погашения в реальном секторе, в частности у госпредприятий». Решать проблему плохих долгов эксперты рекомендуют комплексно, вместе с реформами госпредприятий и планом сокращения целевого кредитования.


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