«Брестское пиво» выставлено на торги за $9 миллионов 8 28.02.2017, 22:48

Торги в форме аукциона пройдут 4 апреля в Бресте.

ОАО «Брестское пиво» выставлено на аукцион как единый имущественный комплекс с начальной ценой 17 420 000 рублей, сообщается в объявлении об открытии конкурсного производства по делам о банкротстве на сайте Верховного суда.

Торги в форме аукциона пройдут 4 апреля в 11.00 в городе Бресте на улице Бауманской, 18. По этому же адресу можно обратиться, чтобы ознакомиться с предметом торгов, передает tut.by.

«Шаг аукциона — 5% начальной цены предмета торгов. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее наибольшую цену. В случае признания торгов несостоявшимися продажа предмета торгов единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах, либо единственному участнику, явившемуся для участия в них, при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5%», — указано в объявлении.

ОАО «Брестское пиво» признали банкротом 20 ноября 2014 года. По данным Минфина, по итогам 2015 года выручка «Брестского пива» составила 119,5 миллиарда неденоминированных рублей, чистый убыток — 22,7 миллиарда неденоминированных рублей.

8 апреля 2016 года был запланирован аукцион по реализации имущества ОАО «Брестское пиво»: склада тары и главного корпуса вина. Капитальные строения 1969 года постройки оценили соответственно в 6,7 и 39,1 миллиарда неденоминированных рублей. Как сообщал «Вечерний Брест», торги не состоялись по причине отсутствия заявок.

В мае прошлого года Экономический суд Брестской области продлил срок санации ОАО «Брестское пиво» на 12 месяцев. В беседе с «Вечерним Брестом» антикризисный управляющий предприятия Сергей Тельпук сообщил, что новый план санации предусматривал дальнейший рост объемов производства, увеличение доли предприятия на пивном рынке, чтобы улучшить инвестиционную привлекательность ОАО «Брестское пиво». По итогам работы за 2016 год планировалось выйти на безубыточную работу и своевременно рассчитаться по текущим платежам.