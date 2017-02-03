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Наталья Радина: Лукашенко должен уйти в отставку

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  • 3.02.2017, 1:02
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Надеемся, на сегодняшней пресс-конференции Лукашенко будут присутствовать не только «шестерки».

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина прокомментировала телеканалу «Белсат» проведение сегодня Лукашенко пресс-конференции, претенциозно названной пропагандой «Большой разговор».

- Предысторию не будем пересказывать, почему вы не можете жить и работать в Беларуси, про политические преследования мы знаем. Однако, если представить фантастическую ситуацию: Лукашенко что-то стрельнуло и он решил на своей пресс-конференции ответить полностью, искренне, не перекручивая. Про что его стоило бы спросить?

- У меня нет к Лукашенко вопросов. Я ему могу только сказать, что он должен уйти в отставку. Ведь он полный банкрот, который довел страну до катастрофического состояния. Поэтому Лукашенко может только уйти. В той практически безвыходной ситуации, в которой он сегодня оказался, могу дать ему только один совет – пойти на диалог с оппозицией.

Если он хочет сохранить Беларусь независимой, если он думает о своей дальнейшей судьбе и о своей жизни, то у него сегодня остается единственный вариант – сесть за стол переговоров с оппозицией, потому что совершенно очевидно, что Лукашенко проиграл, все провалил, страна из-за его бездарного управления оказалась в страшной экономической ситуации, а вот оппозиция как раз наоборот доказала, что была права, когда говорила о правах человека, реформах и рыночной экономике.

- Стоит ли ждать, что эти аспекты будут сегодня озвучены хоть кем-то?

- Мне хочется надеяться, что там будут не только подтанцовка и «шестерки», а найдутся люди, которые смогут поднять важные для страны темы. Но честно говоря, смысла участвовать в этих мероприятиях я не вижу. Очевидно, что у Лукашенко сегодня истерика. Для этого он устраивает это показательное шоу, созывает хурал. У него такой психотип: в тяжелой ситуации необходимо высказаться. Так что сегодня мы узнаем много чего интересного, но по большому счету сегодня этот человек ничего не решает. Что у него можно спрашивать?

- Наверное, не много интересного, а много будет таких оговорок-мемов, каждый год он ими сыплет и вместе этим каждый год присутствуют, в том числе и журналисты независимых издательств. Однако почему этих острых вопросов много не бывает?

- Мы все знаем, как сегодня работают независимые медиа в Беларуси – это достаточно тяжело, невозможно работать абсолютно независимо, поэтому сайт «Хартии-97» вынужден сегодня оставаться в Варшаве. Я понимаю, что журналистам страшно задавать действительно острые вопросы в этой ситуации.

- Для чего еще Лукашенко созывает хурал, кроме того, что у него истерика, возможно, у него такое истерическое одиночество – хоть с кем-то поговорить, все вокруг валится.

- Пускай разговаривает с оппозицией. Сегодня это единственный вариант. В принципе, сегодня ситуация напоминает 1989 год в Польше. Мы видим, что делает Россия: сокращает поставки нефти в Беларусь, до сих пор не урегулирован газовый спор. Сегодня она перекрывает границу с Беларусью. А почему? Очевидно, что дело не только в пятидневном «безвизе», который вводит Беларусь для иностранцев. В первую очередь Россия перекрывает лукашенковскую контрабанду. Лукашенко сегодня лишается тех «черных» денег, которые имел от контрабанды украинских и европейских продуктов, которые шли в Беларусь.

Это еще один серьезный удар по режиму Лукашенко. Это еще один шаг на пути его отстранения от власти. Диктатор это понимает, этим и вызвана его истерика и желание поговорить, высказаться на публику, но если у него остались остатки разума, хоть что-то человеческое, то надо сесть и договариваться с оппозицией о проведении честных и свободных выборов. А потом уходить в отставку.

- А может быть, все это – старая заезженная банальная игра: собрать много людей и с ними говорить много часов и, наверное, все-таки что-то такое неожиданное сказать под маркой «это не я, это народ у меня просит». Может ли так быть, что завтра Лукашенко доведенный до истерики, доведенный до отчаяния осмелится на некие серьезные заявления? Этот диалог с оппозицией: кто кому должен сделать шаг на встречу? Есть ли с другой стороны люди, которые готовы на это пойти?

- Об этом говорит Николай Статкевич: ради сохранения независимости страны оппозиция может сесть за стол переговоров с Лукашенко. Но говорить нужно о проведении честных свободных выборов, о рыночных реформах, о том, чтобы ситуация в стране реально менялась и, конечно, об уходе Лукашенко из власти.

Посмотрите как в Польше проводился «круглый стол» в 1989 году. Лукашенко сегодня нужно разговаривать с реальными лидерами оппозиции, а не с подставными. Естественно, не с Дмитриевым, а с Николаем Статкевичем, Андреем Санниковым, Владимиром Некляевым, Геннадием Федыничем и другими.

- В таком случае увеличивается опасность повторения видоизмененного сценария, как произошло с агрессией против Украины, когда Янукович попробовал сначала пойти навстречу Европе, и это стало основанием для российской агрессии. Стоит ли обращать внимание на такой аргумент?

- Судьба Лукашенко предрешена. Совершенно понятно, что Россия будет его менять, что это неэффективный менеджер, который потратил огромное количество российских ресурсов: денег, нефти, газа. Кремль демонстрирует нам каждый день, что намерен его убрать. Лукашенко это прекрасно понимает: увольняет и арестовывает высокопоставленных чиновников, сегодня устраивает истерику в прямом эфире.

Ему не остается ничего другого, кроме как в один прекрасный день либо быть просто смененным, либо быть убитым, либо предпринять какие-то реальные шаги по изменению ситуации в стране и мирно, спокойно уйти в отставку. Другого варианта у диктатора нет.

Запад в этой ситуации должен поддержать идею «круглого стола» в Беларуси, поскольку мы видим, что в тяжелой ситуации Лукашенко, в принципе, может пойти на какой-то разговор. Такой тяжелой ситуации для него никогда не было.

Европа и США не должны вести какие-то закулисные переговоры исключительно с Лукашенко, потому что были такие диалоги с Хосни Мубараком и египетский народ восстал, были такие диалоги с Виктором Януковичем, но украинцы вышли на Евромайдан.

Оппозиция сегодня представляет белорусский народ. В стране начинаются локальные бунты. Люди очень недовольны, зарплаты упали до мизера и будут продолжать падать. Идут огромные сокращения на предприятиях, вынуждены сокращать даже милицию. И вот в этой ситуации сегодня у Запада есть все инструменты, чтобы заставить Лукашенко пойти на реформы, на переговоры с оппозицией. И это гарантия безопасности самого Запада в этой ситуации. Потому что не может Лукашенко быть гарантом суверенитета Беларуси. Гарант суверенитета Беларуси – белорусский народ.

- Понятно! Получается, что разговаривать действительно нужно, но не на публику, не на хуралы, а с белорусским народом.


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