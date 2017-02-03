Лукашенко: Я первый заговорил об угрозе НАТО 23 3.02.2017, 15:58

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Диктатор раскритиковал Запад за его политику, но попросил «подкредитоваться».

На сегодняшней пресс-конференции «Большой разговор» Лукашенко выдал несколько пассажей и об отношениях с Западом, сообщает Charter97.org.

«Трамп обнажил эту демократию. Слава Богу, заявил, что никого поучать не будет, а до этого у нас посол США ходил во главе оппозиционной демонстрации.

Врали все, никакой диктатуры у нас не было. Для того, чтобы осуществлять мне диктатуру, мне нужен ресурс. У нас что, есть ядерное оружие? Это же дебилизм полный!

А ведь пострадали в конце концов из-за России. 18 лет назад я первый заявил, что надо внимательно относиться к политике НАТО. Нас же обманывали, НАТО приближалось к нашей границе. ОДКБ еще не было. Нас потом упрекали, что мы хотим воссоздать СССР. А мы просто сожалели. Россия должна была воссоздать, но тогда все боялись.

Санкций мы не заслужили, давить нас не надо. Спасибо, что сейчас сняли. Но в экономике еще ничего произошло из-за снятия этих санкций. Но экономика наша не вздохнет за счет Запада, потому у нас экономика одинаковая. Самое главное — это финансирование, если бы могли там подкредитовываться под небольшой процент — это было бы благо для нас. Но есть святое — военный фактор, в обороне Беларусь никогда спорить не будет».