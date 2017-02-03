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Как Лукашенко сбился с мысли

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  • 3.02.2017, 18:24
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Фото: ТАСС

Диктатор на большой пресс-конференции запнулся и упрекнул журналистов в невнимательности.

Соответствующий фрагмент доступен на YouTube.

«Сбился с мысли, о чем я хотел вам сказать?» — спросил белорусский лидер. Как уточняет РИА Новости, он отвечал на вопрос, посвященный проблемам предпринимателей.

В зале на мгновение воцарилась тишина. «Вот видите, вы даже меня не слушаете уже, что я говорю», — посетовал Лукашенко.

Эпизод произошел примерно спустя 90 минут после начала мероприятия. Лукашенко в итоге подсказали, о чем шла речь, и он продолжил свою речь.


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