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Белорусские добровольцы встретились с украинскими школьниками

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  • 3.02.2017, 20:59
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В Украине продолжается проект, направленный на информирование украинских школьников об участии белорусских добровольцев в войне.

Организатором проекта является Общественный сектор Отряда «Погоня». На встрече со школьниками приходят бойцы тактической группы Беларусь. Один из них – доброволец Зубр, передает «Белсат».

Встречи с ним прошли в восьми школах Владимир-Волынского, Ковеля и Любомля. В общей сумме их посетили более 1500 школьников.

На каждой встрече учащиеся проявляли активность и с интересом задавали вопросы, которые в основном касались Беларуси и ситуации на фронте, рассказывает Зубр:

«Спрашивали, нашел ли я любовь на фронте. Было страшно. Спрашивали, помогают ли волонтеры. Интересно им было. Но много чего нельзя говорить детям: о смерти, крови, дословно не расскажешь, что происходило – много мата на войне. Поэтому я уходил от ответов».

В конце украинские школьники имели возможность сфотографироваться с бело-красно-белым флагом и белорусским добровольцем.

Как создавали Отряд «Погоня»

Белорусские добровольцы Отряда «Погоня» приостановили участие в военных действиях и создали организацию «Общественный сектор Отряда «Погоня», которая в первую очередь занимается разносторонней помощью белорусским добровольцам. Об этом они заявили на странице в Facebook 16 сентября 2016 года.

После завершения «Евромайдана» белорусы, которые принимали участие в событиях на Майдане Незалежности в Киеве, начали пополнять ряды добровольческих батальонов. В частности влились в ряды «Донбасса» и «Азова».

3 июня 2014 года командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко в интервью журналистам сообщил, что в его подразделении воюют 15 белорусов. Среди них, по его словам, были и те, кто прибыл из Беларуси, и те, кто до этого жил в Украине.

Одним из организаторов отряда стал украинский политик из Волыни Игорь Гузь. Он сообщил журналистам, что формирование отряда как боевой единицы началось в июле 2014 года в специально оборудованном лагере на Волыни. В боевые действия, как самодостаточная единица подразделение не вступал. Его бойцы после приготовления были объединены в группы по 3-7 человек и вливались в волонтерские батальоны и другие формирования. Такая схема была принята для конспирации, чтобы белорусские спецслужбы не смогли вычислить участников.

Когда появилась тактическая группа «Беларусь»

«После проведения ряда переговоров руководством Добровольческого Украинского Корпуса принято решение о создании тактической группы «Беларусь», – сообщили администраторы объединения «Объединение Патриотов» 7 июня 2015 года.

С того времени тактическая группа «Беларусь» объединяет белорусских добровольцев в Украине.


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