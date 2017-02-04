закрыть
4 февраля 2017, суббота, 13:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Учителя не хотят работать за копейки еще и по субботам

13
  • 4.02.2017, 11:19

Введение факультативных занятий по субботам не даст ожидаемого результата. 

На встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля Александр Лукашенко объяснил, зачем в школах ввели шестой учебный день, вызвавший неоднозначную реакцию учителей, школьников и их родителей.

По словам правителя, было принято решение изменить учебные программы, «заставить учителя работать с учеником в школе, чтобы домашнее задание он делал даже не два часа».

— У нас сегодня четыре часа, а в старших классах — пять и репетиторство! И знаете — дебилы. К 17-18 годам мы детей загоняем так, что они дебилизмом болеть начинают. Это что, нормально? Я это прошел сам, я это видел. И это надо выкорчевать. В советские времена этого не было, а если было, то маленькие элементы, никакого репетиторства, — заявил Лукашенко.

Шестой учебный день, по его словам, должен стать «спортивным днем, днем трудового обучения» и посещения факультативных занятий, но — без большой нагрузки на детей.

О том, есть ли в этом рациональное зерно, пишет «Завтра твоей страны».

Закрой все учебники, не вздумай читать, что там написано!

— Действительно, учебники и школьные программы перегружены информацией. Причем даже не программы более сложные, а задания, — считает репетитор Евгений Ливянт. — Сейчас задачи в учебниках и экзаменационных заданиях гораздо сложнее, чем в 1983 году, когда я заканчивал школу. Это касается всех предметов.

По мнению эксперта, чтобы решить эту проблему необходимо радикально сократить программы и ввести профильное обучение не с 10-11 классов, а с 7-8-го.

— Дети не успевают усваивать программу. Невозможно в голове удерживать огромные объемы информации по всем предметам. Если сократить программы, уменьшится объем домашнего задания, а результат будет выше, — уверен репетитор.

Он также отмечает, что с помощью учебников нынешние школьники не могут самостоятельно добыть знания.

— Отец мне говорил в свое время: «Открой учебник и почитай, если тебе непонятно». А сейчас объяснение материала ребенку начинается со слов: «Закрой все учебники, не вздумай читать, что там написано!» — подчеркивает собеседник.

Учиться через силу невозможно

В эффективности шестого школьного дня репетитор сомневается. Он полагает, что повторится история с дешевыми  платными курсами, которые навязали в школах учителям и ученикам.

— Знаете, как проходят такие занятия? Учитель проводит диктант. На этом занятие окончено. То же самое с математикой. Написали самостоятельную работу – сверьте с ответами. Это массовое явление, — констатирует педагог.

По его словам, нельзя заставить учителя работать, если он будет отсиживать часы.

—  Ему платят копейки, и это ему неинтересно. Родители на это соглашаются, лишь бы в школе не было проблем с учителем. На этом все и построено. Учиться через силу невозможно, — подчеркивает эксперт.

Он считает, что вменяемые школьные программы, хорошие учебники и профильное образование отберут кусок хлеба у репетиторов.

— Но полностью ликвидировать институт репетиторства это не поможет, —  прогнозирует Евгений Ливянт.

Уровень образования упал не потому, что перегрузили детей

Учитель физики Алесь Седяко, напротив, считает, что учебные программы, по сравнению с советским периодом, гораздо легче.

— Я 35 лет работаю в школе. В советское время дети учились по субботам. В 90-е годы решили пожалеть детей из-за загруженности – и программы сократили. Из учебной программы по физике было изъято до 30% материала. Уменьшилось количество часов на физику и другие предметы, — отмечает эксперт.

По его мнению, в Беларуси сейчас низкий уровень образования, потому что программы уступают по содержанию многим зарубежным. В качестве примера собеседник приводит Францию, где у школьников шестидневная рабочая неделя при 12-летнем сроке обучения.

— По сравнению с учениками европейских стран, наши дети процентов на сорок недобирают по разным дисциплинам, — отмечает учитель.

Он напоминает, что в 2003 году, когда укоренили тестирование, средний балл ЦТ по физике был 37. А за последние три года средний балл по этому предмету составляет 19-20. Притом, что на ЦТ по физике идут не все ученики, а те, кто специально готовился, с репетиторами занимался.

— Уровень образования упал. Это произошло не потому, что перегрузили детей, а потому что мы не дали им того, что надо, — полагает учитель физики.

В субботу в школу приедет не больше 15% учеников

Алесь Седяко полагает, что введение факультативных занятий по субботам не даст ожидаемого результата. 

— Сейчас получается, ученику предлагают выбор: хочешь пахать или хочешь отдыхать? А поскольку психология ребенка еще не созрела до сознательного выбора, естественно, только мотивированные дети, которых не так уж много, придут в школу в субботу, — прогнозирует эксперт.

По его подсчетам таких учеников наберется не более 15 %.

— А что будут делать остальные в этот шестой школьный день? Они будут развиваться? Спортом заниматься? Да в подворотнях будут пиво пить! — говорит эксперт.

К тому же, по словам эксперта, в существующем сегодня формате рабочей субботы: спорт, труд и факультативы могут возникнуть проблемы у самих учителей. 

— Если дети не придут в этот день на занятия, значит, учитель плохо их мотивировал. Организовать детей на футбол гораздо легче, чем на научно-исследовательскую работу по физике. И как проверяющему оценивать, когда учитель  работает с одним учеником? Эффективно он проводит субботу или неэффективно? — недоумевает Алесь Седяко.

Эксперт предлагает вернуть полноценный шестой школьный день.

— Когда это обязательные уроки в расписании, тогда и шестой школьный день будет эффективен. Иначе это профанация: когда приходят 10 учителей и 4 ученика, — подчеркивает Алесь Седяко.

Русская школа не вырастит белорусских патриотов

Как отмечает Алесь Седяко, задача школы — не только дать детям необходимый уровень знаний, но и вырастить достойных граждан.

— Выпускник школы должен ощущать себя гражданином страны. А мы в русскоязычной школе пытаемся вырастить белорусских патриотов. Это бутафория! — считает эксперт.

По его словам,  половина учеников одиннадцатых классов не собирается в этой стране жить и работать. Они планируют учиться за границей.

— Будущее нашей страны только в белорусской школе. А сейчас меньше 15 % учащихся получают образование  на белорусском языке. Русская школа не вырастит белорусских патриотов. Вот об этом надо думать, подчеркивает Алесь Седяко.


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»