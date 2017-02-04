Учителя не хотят работать за копейки еще и по субботам 13 4.02.2017, 11:19

Введение факультативных занятий по субботам не даст ожидаемого результата.

На встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля Александр Лукашенко объяснил, зачем в школах ввели шестой учебный день, вызвавший неоднозначную реакцию учителей, школьников и их родителей.

По словам правителя, было принято решение изменить учебные программы, «заставить учителя работать с учеником в школе, чтобы домашнее задание он делал даже не два часа».

— У нас сегодня четыре часа, а в старших классах — пять и репетиторство! И знаете — дебилы. К 17-18 годам мы детей загоняем так, что они дебилизмом болеть начинают. Это что, нормально? Я это прошел сам, я это видел. И это надо выкорчевать. В советские времена этого не было, а если было, то маленькие элементы, никакого репетиторства, — заявил Лукашенко.

Шестой учебный день, по его словам, должен стать «спортивным днем, днем трудового обучения» и посещения факультативных занятий, но — без большой нагрузки на детей.

О том, есть ли в этом рациональное зерно, пишет «Завтра твоей страны».

Закрой все учебники, не вздумай читать, что там написано!

— Действительно, учебники и школьные программы перегружены информацией. Причем даже не программы более сложные, а задания, — считает репетитор Евгений Ливянт. — Сейчас задачи в учебниках и экзаменационных заданиях гораздо сложнее, чем в 1983 году, когда я заканчивал школу. Это касается всех предметов.

По мнению эксперта, чтобы решить эту проблему необходимо радикально сократить программы и ввести профильное обучение не с 10-11 классов, а с 7-8-го.

— Дети не успевают усваивать программу. Невозможно в голове удерживать огромные объемы информации по всем предметам. Если сократить программы, уменьшится объем домашнего задания, а результат будет выше, — уверен репетитор.

Он также отмечает, что с помощью учебников нынешние школьники не могут самостоятельно добыть знания.

— Отец мне говорил в свое время: «Открой учебник и почитай, если тебе непонятно». А сейчас объяснение материала ребенку начинается со слов: «Закрой все учебники, не вздумай читать, что там написано!» — подчеркивает собеседник.

Учиться через силу невозможно

В эффективности шестого школьного дня репетитор сомневается. Он полагает, что повторится история с дешевыми платными курсами, которые навязали в школах учителям и ученикам.

— Знаете, как проходят такие занятия? Учитель проводит диктант. На этом занятие окончено. То же самое с математикой. Написали самостоятельную работу – сверьте с ответами. Это массовое явление, — констатирует педагог.

По его словам, нельзя заставить учителя работать, если он будет отсиживать часы.

— Ему платят копейки, и это ему неинтересно. Родители на это соглашаются, лишь бы в школе не было проблем с учителем. На этом все и построено. Учиться через силу невозможно, — подчеркивает эксперт.

Он считает, что вменяемые школьные программы, хорошие учебники и профильное образование отберут кусок хлеба у репетиторов.

— Но полностью ликвидировать институт репетиторства это не поможет, — прогнозирует Евгений Ливянт.

Уровень образования упал не потому, что перегрузили детей

Учитель физики Алесь Седяко, напротив, считает, что учебные программы, по сравнению с советским периодом, гораздо легче.

— Я 35 лет работаю в школе. В советское время дети учились по субботам. В 90-е годы решили пожалеть детей из-за загруженности – и программы сократили. Из учебной программы по физике было изъято до 30% материала. Уменьшилось количество часов на физику и другие предметы, — отмечает эксперт.

По его мнению, в Беларуси сейчас низкий уровень образования, потому что программы уступают по содержанию многим зарубежным. В качестве примера собеседник приводит Францию, где у школьников шестидневная рабочая неделя при 12-летнем сроке обучения.

— По сравнению с учениками европейских стран, наши дети процентов на сорок недобирают по разным дисциплинам, — отмечает учитель.

Он напоминает, что в 2003 году, когда укоренили тестирование, средний балл ЦТ по физике был 37. А за последние три года средний балл по этому предмету составляет 19-20. Притом, что на ЦТ по физике идут не все ученики, а те, кто специально готовился, с репетиторами занимался.

— Уровень образования упал. Это произошло не потому, что перегрузили детей, а потому что мы не дали им того, что надо, — полагает учитель физики.

В субботу в школу приедет не больше 15% учеников

Алесь Седяко полагает, что введение факультативных занятий по субботам не даст ожидаемого результата.

— Сейчас получается, ученику предлагают выбор: хочешь пахать или хочешь отдыхать? А поскольку психология ребенка еще не созрела до сознательного выбора, естественно, только мотивированные дети, которых не так уж много, придут в школу в субботу, — прогнозирует эксперт.

По его подсчетам таких учеников наберется не более 15 %.

— А что будут делать остальные в этот шестой школьный день? Они будут развиваться? Спортом заниматься? Да в подворотнях будут пиво пить! — говорит эксперт.

К тому же, по словам эксперта, в существующем сегодня формате рабочей субботы: спорт, труд и факультативы могут возникнуть проблемы у самих учителей.

— Если дети не придут в этот день на занятия, значит, учитель плохо их мотивировал. Организовать детей на футбол гораздо легче, чем на научно-исследовательскую работу по физике. И как проверяющему оценивать, когда учитель работает с одним учеником? Эффективно он проводит субботу или неэффективно? — недоумевает Алесь Седяко.

Эксперт предлагает вернуть полноценный шестой школьный день.

— Когда это обязательные уроки в расписании, тогда и шестой школьный день будет эффективен. Иначе это профанация: когда приходят 10 учителей и 4 ученика, — подчеркивает Алесь Седяко.

Русская школа не вырастит белорусских патриотов

Как отмечает Алесь Седяко, задача школы — не только дать детям необходимый уровень знаний, но и вырастить достойных граждан.

— Выпускник школы должен ощущать себя гражданином страны. А мы в русскоязычной школе пытаемся вырастить белорусских патриотов. Это бутафория! — считает эксперт.

По его словам, половина учеников одиннадцатых классов не собирается в этой стране жить и работать. Они планируют учиться за границей.

— Будущее нашей страны только в белорусской школе. А сейчас меньше 15 % учащихся получают образование на белорусском языке. Русская школа не вырастит белорусских патриотов. Вот об этом надо думать, подчеркивает Алесь Седяко.