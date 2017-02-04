Инвестиции обвалились до опасного уровня 4.02.2017, 12:55

Объем внутренних инвестиций опустился до минимального с 2003 года уровня.

В 2016 году произошло резкое сокращение инвестиционной активности в Беларуси — по сравнению с 2015-м инвестиции в основной капитал снизились на 17,9% до 18,1 млрд рублей, пишут Naviny.by.

В прошлом году инвестиции сократили организации практически всех форм собственности. Так, предприятия, подведомственные республиканским органам власти, снизили объем инвестиций в основной капитал на 17,1%, предприятия без ведомственной подчиненности (то есть, как правило, частные структуры) — на 13,2%. Больше всего инвестиционная активность просела в регионах — организации, подведомственные местным органам власти, снизили инвестиции в основной капитал на 25% по сравнению с 2015 годом.

Такие результаты вполне закономерны, поскольку средств, за счет которых традиционно фондировалась инвестиционная деятельность в стране, в прошлом году оказалось существенно меньше.

Так, за счет средств бюджета в 2016-м инвестиции были профинансированы на 4,4 млрд рублей (на 10,1% меньше по сравнению с 2015-м). Предприятия направили в прошлом году около 7 млрд рублей собственных средств на финансирование инвестиционной деятельности, что на 17,9% меньше по сравнению с позапрошлым годом.

Банки в 2016-м направили на финансирование инвестиционной деятельности 2,5 млрд рублей, что примерно на треть (на 34,9%) меньше по сравнению с 2015-м.

В условиях столь резкого сжатия источников финансирования заметное снижение инвестиционной деятельности оказалось неизбежным результатом.

По итогам 2016 года доля инвестиций в основной капитал по отношению к ВВП Беларуси составила 19,2%. В то же время в утвержденной Программе социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 гг. ставилась задача обеспечивать долю инвестиций в основной капитал «на уровне экономической безопасности — не менее 25% к ВВП». Таким образом, показатель 2016 года оказался на 5,8 процентного пункта ниже упомянутого порога экономической безопасности.

Сравнение данных за предыдущие года показывает, что доля инвестиций по отношению к ВВП в 2016-м опустилась до минимального с 2003 года уровня.

Снижение этого показателя в Беларуси наблюдается уже три года подряд (с 2014-го).