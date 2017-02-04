закрыть
4 февраля 2017, суббота, 13:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Инвестиции обвалились до опасного уровня

  • 4.02.2017, 12:55

Объем внутренних инвестиций опустился до минимального с 2003 года уровня.

В 2016 году произошло резкое сокращение инвестиционной активности в Беларуси — по сравнению с 2015-м инвестиции в основной капитал снизились на 17,9% до 18,1 млрд рублей, пишут Naviny.by.

В прошлом году инвестиции сократили организации практически всех форм собственности. Так, предприятия, подведомственные республиканским органам власти, снизили объем инвестиций в основной капитал на 17,1%, предприятия без ведомственной подчиненности (то есть, как правило, частные структуры) — на 13,2%. Больше всего инвестиционная активность просела в регионах — организации, подведомственные местным органам власти, снизили инвестиции в основной капитал на 25% по сравнению с 2015 годом.

Такие результаты вполне закономерны, поскольку средств, за счет которых традиционно фондировалась инвестиционная деятельность в стране, в прошлом году оказалось существенно меньше.

Так, за счет средств бюджета в 2016-м инвестиции были профинансированы на 4,4 млрд рублей (на 10,1% меньше по сравнению с 2015-м). Предприятия направили в прошлом году около 7 млрд рублей собственных средств на финансирование инвестиционной деятельности, что на 17,9% меньше по сравнению с позапрошлым годом.

Банки в 2016-м направили на финансирование инвестиционной деятельности 2,5 млрд рублей, что примерно на треть (на 34,9%) меньше по сравнению с 2015-м.

В условиях столь резкого сжатия источников финансирования заметное снижение инвестиционной деятельности оказалось неизбежным результатом.

По итогам 2016 года доля инвестиций в основной капитал по отношению к ВВП Беларуси составила 19,2%. В то же время в утвержденной Программе социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 гг. ставилась задача обеспечивать долю инвестиций в основной капитал «на уровне экономической безопасности — не менее 25% к ВВП». Таким образом, показатель 2016 года оказался на 5,8 процентного пункта ниже упомянутого порога экономической безопасности.

Сравнение данных за предыдущие года показывает, что доля инвестиций по отношению к ВВП в 2016-м опустилась до минимального с 2003 года уровня.

Снижение этого показателя в Беларуси наблюдается уже три года подряд (с 2014-го).


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»