Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра 90 4.02.2017, 14:30

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Андрей Санников

Вчерашний спектакль впору назвать «разговор по-большому».

Об этом в интервью Charter97.org заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

- Какое впечатление на вас произвела вчерашняя пресс-конференция Лукашенко?

- Лукашенко вылил на головы белорусов такой поток абсурда, что этот спектакль впору назвать «разговор по-большому».

Беларусь сегодня стараниями диктатора находится в самом тяжелом положении со времени обретения независимости: тяжелейший экономический и финансовый кризис, крайне сложная геополитическая ситуация, которая угрожает самому существованию нашего государства. Впервые со времени принятия Декларации о независимости Беларуси нам реально угрожает война. А в ответ мы слышим, что даже 1000 русских танков не являются угрозой.

Я не понимаю ни тех, кто пытается анализировать этот бред, ни тех, кто по привычке начинает ерничать. Это было страшно. Фактически во главе государства стоит человек, который этим государством не управляет, не желает признавать очевидные вещи и пытается рассказами о трусах решать экономические проблемы. Жизнь в Беларуси становится все тяжелее, отчаявшиеся люди лезут на краны, чтобы отстоять свои права, но власти отказываются их слышать.

- У наблюдателей сложилось мнение, что это последняя пресс-конференция диктатора.

- Лукашенко не уходит и не уйдет от своей диктаторской власти, никогда всерьез не будет сближаться с Западом, но вчерашнее шоу показало, что он уже ушел от управления государством. Он пытается действовать старыми методами, надеясь, что очередная истерика поможет ему выбить деньги у Путина, но даже это уже не сработает.

Видимо, он сам и его челядь хотели показать его здоровым, но на самом деле мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра.