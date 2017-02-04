закрыть
4 февраля 2017, суббота, 22:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Каждый день налоговики запрещают 40 белорусам играть в рулетку и блэк-джек

2
  • 4.02.2017, 17:13
  • 5,893

Уже больше 40 тысяч человек попросили Министерство по налогам и сборам внести их в черные списки казино.

Для белорусов, страдающих игровой зависимостью, в начале 2013 года придумали новый «сервис»: можно было в казино или зале игровых автоматов написать заявление с требованием не пускать себя в игорные заведения страны. Заведение пересылали в Министерство по налогам и сборам, а там игрока вносили в базу, доступ к которой был у всех казино и игровых клубов. На входе у человека проверяли паспортные данные (а без паспорта в казино давно не пускают) и внесенных в черный список не пускали, пишет kp.by.

Ради эксперимента журналисты написали такое заявление, а через неделю отправились в рейд по игорным заведениям Минска. Из 15 заведений никаких проблем с входом не возникло в шести. Через день после публикации Министерство по налогам и сборам объявило о старте кампании по контролю за работой игорных заведений - «в связи с имеющимися в СМИ сведениями о некачественной организации работы (…) механизма самоограничения».

Спустя четыре года журналисты решили проверить, как обстоит дело с самозапретом на казино и что изменилось.

Статистика: каждый двухсотый взрослый белорус

В Министерстве по налогам и сборам введенным «сервисом» довольны.

- Механизм самоограничения граждан в посещении игорных заведений зарекомендовал себя с положительной стороны, - рассказали в пресс-службе МНС. - Ежедневно к нам поступает в среднем 40 заявлений граждан, принявших решение ограничить себя в посещении игорных заведений.

Всего за четыре года в Беларуси написано 41 292 такие просьбы. Учитывая, что в стране примерно 7,8 миллиона совершеннолетних граждан, выходит, что заявление на себя написал каждый двухсотый взрослый!

Сейчас запрет действует для 18 тысяч граждан. В заявлении можно ограничить себя в посещении казино и игорных заведений на срок от шести месяцев до трех лет. Я лично четыре года назад выбрал минимум - не пускать меня полгода. Но это не самый популярный срок.

- В большинстве случаев граждане принимали решение ограничить себя в посещении игорных заведений на три года, - рассказали в пресс-службе МНС.

Иногда при передаче заявлений бывают и ошибки - это объясняется человеческим фактором и тем, что из казино в министерство заявления передают по факсу. Так было и со мной: заявление было на полгода, но в базу внесли почти на год. Правда, ошибку быстро исправили. Срок действия ограничения уже давно прошел, но без личного посещения казино убедиться в том, что все порядке и ограничение больше не действует, не получилось.

- По телефону мы таких данных сообщить не сможем - вам нужно прийти и предъявить паспорт, - рассказали в одном из столичных казино.

- Все чисто, - успокоил охранник, сверив мой паспорт с компьютерной базой. - Ждем вас в любое время!

Через суд можно запретить играть мужу, сыну, даже сестре или брату

Прошлым летом Лукашенко подписал указ №319, который вносит изменения в деятельность в сфере игорного бизнеса. Поправки вступят в силу с 28 февраля, а некоторые - только 28 августа этого года.

Журналисты посмотрели, что поменяется.

Во-первых, изменится механизм подачи заявления. С 28 февраля сотрудники казино будут передавать заявления в МНС не по факсу, а использовать «Специальную компьютерную кассовую систему» (СККС). После подачи заявления эта СККС выдаст гражданину специальный документ, подтверждающий прием заявления и внесение данных в базу. То есть фамилии в черный список будут попадать мгновенно, а не через несколько рабочих дней, как сейчас. Отвечать за новую систему с 28 февраля будет ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу», а не МНС. Как и раньше, заявление можно написать в любом игорном заведении - с собой нужно иметь паспорт. Запрет будет работать на все казино и игровые залы в стране.

Во-вторых, внести человека в черный список теперь могут и с подачи его родственников. А все потому, что в МНС деятельность в сфере игорного бизнеса считают социально опасной.

- Она связана с таким негативным проявлением, как игровая зависимость, которая зачастую ставит участников азартных игр и их семью в тяжелое материальное положение, - рассказали «Комсомолке» в МНС. Поэтому с 28 августа начнет работать новая норма.

- Если человек вследствие участия в азартных играх ставит себя или свою семью в тяжелое материальное положение, то он может быть ограничен в посещении игорных заведений и участии в азартных играх по решению суда, - пояснили в МНС. - Срок тот же: от шести месяцев до трех лет.

Заявление в суд могут подать родители игрока (включая приемных), дети (включая усыновленных и удочеренных), родные братья и сестры, деды, бабки, внуки, жены и мужья. А также - опекуны, попечители и другие лица, которые вместе проживают и ведут с игроком общее хозяйство. А еще обратиться в суд может прокурор, органы опеки и попечительства.

После решения суда тому, кто обратился в суд, нужно будет отправить копию решения суда в ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу», чтобы сведения внесли в черный список.


Мнение

Стена Трампа на границе с Беларусью
Стена Трампа на границе с Беларусью Антон Орехъ
Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет