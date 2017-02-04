Каждый день налоговики запрещают 40 белорусам играть в рулетку и блэк-джек 2 4.02.2017, 17:13

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Уже больше 40 тысяч человек попросили Министерство по налогам и сборам внести их в черные списки казино.

Для белорусов, страдающих игровой зависимостью, в начале 2013 года придумали новый «сервис»: можно было в казино или зале игровых автоматов написать заявление с требованием не пускать себя в игорные заведения страны. Заведение пересылали в Министерство по налогам и сборам, а там игрока вносили в базу, доступ к которой был у всех казино и игровых клубов. На входе у человека проверяли паспортные данные (а без паспорта в казино давно не пускают) и внесенных в черный список не пускали, пишет kp.by.

Ради эксперимента журналисты написали такое заявление, а через неделю отправились в рейд по игорным заведениям Минска. Из 15 заведений никаких проблем с входом не возникло в шести. Через день после публикации Министерство по налогам и сборам объявило о старте кампании по контролю за работой игорных заведений - «в связи с имеющимися в СМИ сведениями о некачественной организации работы (…) механизма самоограничения».

Спустя четыре года журналисты решили проверить, как обстоит дело с самозапретом на казино и что изменилось.

Статистика: каждый двухсотый взрослый белорус

В Министерстве по налогам и сборам введенным «сервисом» довольны.

- Механизм самоограничения граждан в посещении игорных заведений зарекомендовал себя с положительной стороны, - рассказали в пресс-службе МНС. - Ежедневно к нам поступает в среднем 40 заявлений граждан, принявших решение ограничить себя в посещении игорных заведений.

Всего за четыре года в Беларуси написано 41 292 такие просьбы. Учитывая, что в стране примерно 7,8 миллиона совершеннолетних граждан, выходит, что заявление на себя написал каждый двухсотый взрослый!

Сейчас запрет действует для 18 тысяч граждан. В заявлении можно ограничить себя в посещении казино и игорных заведений на срок от шести месяцев до трех лет. Я лично четыре года назад выбрал минимум - не пускать меня полгода. Но это не самый популярный срок.

- В большинстве случаев граждане принимали решение ограничить себя в посещении игорных заведений на три года, - рассказали в пресс-службе МНС.

Иногда при передаче заявлений бывают и ошибки - это объясняется человеческим фактором и тем, что из казино в министерство заявления передают по факсу. Так было и со мной: заявление было на полгода, но в базу внесли почти на год. Правда, ошибку быстро исправили. Срок действия ограничения уже давно прошел, но без личного посещения казино убедиться в том, что все порядке и ограничение больше не действует, не получилось.

- По телефону мы таких данных сообщить не сможем - вам нужно прийти и предъявить паспорт, - рассказали в одном из столичных казино.

- Все чисто, - успокоил охранник, сверив мой паспорт с компьютерной базой. - Ждем вас в любое время!

Через суд можно запретить играть мужу, сыну, даже сестре или брату

Прошлым летом Лукашенко подписал указ №319, который вносит изменения в деятельность в сфере игорного бизнеса. Поправки вступят в силу с 28 февраля, а некоторые - только 28 августа этого года.

Журналисты посмотрели, что поменяется.

Во-первых, изменится механизм подачи заявления. С 28 февраля сотрудники казино будут передавать заявления в МНС не по факсу, а использовать «Специальную компьютерную кассовую систему» (СККС). После подачи заявления эта СККС выдаст гражданину специальный документ, подтверждающий прием заявления и внесение данных в базу. То есть фамилии в черный список будут попадать мгновенно, а не через несколько рабочих дней, как сейчас. Отвечать за новую систему с 28 февраля будет ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу», а не МНС. Как и раньше, заявление можно написать в любом игорном заведении - с собой нужно иметь паспорт. Запрет будет работать на все казино и игровые залы в стране.

Во-вторых, внести человека в черный список теперь могут и с подачи его родственников. А все потому, что в МНС деятельность в сфере игорного бизнеса считают социально опасной.

- Она связана с таким негативным проявлением, как игровая зависимость, которая зачастую ставит участников азартных игр и их семью в тяжелое материальное положение, - рассказали «Комсомолке» в МНС. Поэтому с 28 августа начнет работать новая норма.

- Если человек вследствие участия в азартных играх ставит себя или свою семью в тяжелое материальное положение, то он может быть ограничен в посещении игорных заведений и участии в азартных играх по решению суда, - пояснили в МНС. - Срок тот же: от шести месяцев до трех лет.

Заявление в суд могут подать родители игрока (включая приемных), дети (включая усыновленных и удочеренных), родные братья и сестры, деды, бабки, внуки, жены и мужья. А также - опекуны, попечители и другие лица, которые вместе проживают и ведут с игроком общее хозяйство. А еще обратиться в суд может прокурор, органы опеки и попечительства.

После решения суда тому, кто обратился в суд, нужно будет отправить копию решения суда в ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу», чтобы сведения внесли в черный список.