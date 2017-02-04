Непокорная литвинка 1 4.02.2017, 17:59

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Хелена Скирмунт (1827-1874), второй автопортрет датирован 1850 годом

В нынешнем году одним из важных юбилеев для Пинщины является 190-летие Хелены Скирмунт.

Впервые пинский музей проводит творческую выставку выдающейся художницы и скульптора, выводя имя полешучки из тени истории, пишет сайт media-polesye.by.

Хелена Скирмунт (1827-1874) - яркий представитель известного полесского рода Скирмунтов, коренным образом повлиявшего на экономическое, политическое и культурное развитие «страны болот». Хелена, племянница художника Наполеона Орды, увековечившего в своих работах историко-архитектурные особенности сел, местечек и городов легендарной державы Великого княжества Литовского (ВКЛ). Орда оказал влияние в формировании Хелены как художника и сохранил для потомков ряд ее работ.

Колодное. Крест в память о погибших повстанцах установлен в 2003 году по инициативе пинских членов Консервативно-христианской партии – БНФ «Возрождение». Из архива Евгения Шатохина

Колодное – между Пинском и Столином

Теперь Колодное - небольшая деревня, расположенная на трассе Пинск-Столин, а во времена Хелены - ее личное имение, которым владела совместно с мужем Казимиром. Здесь прошло детство их дочери Констанции, публицистки, историка, одной из лидеров Краевой партии Литвы и Беларуси. Кстати, Казимир, как и супруга, также занимался творческой деятельностью – именитый архитектор Пинска. Здание бывшей гимназии, что по улице Ленина, – это его архитектурное наследие, уцелевшее до наших дней. Известно, что выполнял строительные проекты по заказам князей Друцко-Любецких и самих Скирмунтов.

Колодное. Поминальная молитва около креста, 25 марта 2006 год. Из архива Евгения Шатохина

Интересно, что Колодное упоминается с 1507 года, т.е. в нынешнем году деревня вправе отметить свое 560-летие, но вот официальный отчет ведется с 1888 года. Отчего же так? Именно в конце ХІХ века скирмунтовское поместье преобразовалось в поселение, куда перебрались десятки семей из нынешней Гродненской области.

За вашу и нашу свободу

В январе 1863 года разгорелось второе национально-освободительное восстание народов Речи Посполитой за возрождение утраченной государственности в ходе трех несправедливых разделов (1772, 1793, 1795 годы) и потери свобод. Повстанцы намеревались скинуть цепи российского царизма с порабощенных империей поляков, белорусов и литовцев. В неравной борьбе патриоты потерпели поражение, но колоссально повлияли на самосознание наций и формирование последующих движений, выступающих за независимость Беларуси, Литвы и Польши в ХХ веке.

Пинск. Крест, установленный пинской молодёжью в память о погибших соотечественниках от рук российских солдат в Варшаве, 1861 год. Работа Хелены Скирмунт

Среди тысяч неравнодушных к судьбоносным событиям оказались Хелена и Казимир Скирмунты. В июльские дни 1863 года около Колодного произошли ожесточенные бои между повстанцами и царскими войсками. Через полесские болота на Волынь пробирался отряд Ромуальда Траугутта – генерал, один из последних руководителей восстания, возглавлял Национальное правительство в Варшаве. Добравшись до реки Горынь, Траугутт приказал организовать засаду для карателей, которые их преследовали. Операция прошла успешно, но, разбив одну группу царских солдат, генерал не ожидал, что предстоит бой еще с двумя ротами карателей.

Полешуки и костёл святого Карла Барамеуша. Работа Хелены Скирмунт

В ходе второго сражения уже потерпели повстанцы. Они были вынуждены отступить в лес к Колодному, где приняли последнее сражение. 12 июля 1863 года отряд Траугутта сдерживал наступление неприятеля. Понимая, что силы нервны, генерал приказал своим людям разбиться на мелкие группы и пробираться к месту назначения. Повстанцы растворились в полесских лесах. Противнику удалось схватить часть раненых патриотов, но главной цели – ареста или ликвидации Траугутта - они не достигли. Генерал сумел уйти от погони и переправиться в Варшаву для дальнейшей борьбы.

Хелена Скирмунт вспоминала, что каратели привели к порогу ее дома пленного повстанца и вспороли ему у всех на глазах живот. Долго смеялись и издевались над истерзанным телом поверженного врага. Саму Хелену арестовали и отправили на допрос в Пинск. Ей инкриминировали участие в восстании в качестве связной, что имело место. В принципе Скирмунт не скрывала симпатий к восставшим, как и к национально-освободительному движению. Еще за два года до драматических событий она увековечила на холсте акцию пинской молодежи – установка «демонстрационного креста» около пинского костела в память о пяти убиенных подпольщиках в Варшаве.

Пинская молодежь также проводила вечера памяти Тадеуша Костюшко и Иохима Лелевеля. Нужно понимать, что все мероприятия юные пинчуки делали с дерзостью – в открытую прогуливали занятия, организовывали акции публично, не страшась наказания. Таковой в те годы была гражданская солидарность.

Помимо Хелены, свою позицию не скрывал и ее муж. Казимир Скирмунт публично отказался от присяги на верность императору Александру ІІ. За эти поступки царские власти сослали семью в Сибирь, затем в Крым, где в общей сложности они провели около 8 лет. Также в качестве наказания власти конфисковали имение в Колодном.

Наследие и память

Могила Хелены Скирмунт на пинском кладбище, рядом могила мужа Казимира

За время ссылки здоровье Хелены подорвалось, по возвращению домой ее сразила болезнь, 1 февраля 1874 года на 47-м году художница умерла. Ее похоронили на пинском кладбище, что теперь по улице Спокойной, могила сохранилась до наших дней. Рядом захоронение Казимира, который пережил супругу без малого на 20 лет. Здесь же в 1933 году упокоилась и их дочь Констанция.

Хелена Скирмунт создала серию гипсовых скульптур на историческую тему: основатель и первый правитель ВКЛ Миндовг, князь ВКЛ Гедымин, шахматная армия короля Речи Посполитой Яна III Собеского, медальоны с изображением историков Лелевеля и Крашевского.

Не удивительно, что Констанция продолжит историческую тему матери, но уже как авторитетная публицистка. Среди работ художницы множество образов и скульптур для костелов: так, в ивановском костеле сохранилось распятие Иисуса. Не так давно профессор университета в Ольштыне (Польша) Роман Юрковский установил, что Хелена незадолго до восстания 1863 года создала копию особо почитаемой католиками и православными Юровичской иконы Божией Матери.

В последние годы Хелена Скирмунт вела дневник «Из жизни литвинки», который после смерти опубликовал ее соратник, искусствовед Бронислав Залесский. Многие труды уцелели благодаря дяде Наполеону Орде, который занимался изданием каталогов. Часть наследия хранилась в частных коллекциях других родственников, а впоследствии работы нашли свое место в музейных фондах.

Творческая выставка к 190-летию Хелены Скирмунт будет работать в музее Белорусского Полесья с 3 февраля по 10 марта.