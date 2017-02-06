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«Дай Дарогу!» презентовали клип на первый белорусскоязычный трек в своей истории

  • 6.02.2017, 13:59
  • 6,229
Фото с сайта telegraf.by

Съемки клипа проходили в Бресте в декабре 2016-го года.

Брестские панки "Дай Дарогу!" презентуют на «Еврорадио» клип на единственную белорусскоязычную песню "Не веру".

"На русском языке мы писали подобные песни, с таким посылом, ― говорит лидер группы Юрий Стыльский. ― Но как бы они не доходили до слушателя. Поэтому мы решили написать и на белорусском языке, надеясь, что так будет внушительнее. И в клипе мы показали действительность, то, как у нас все происходит".

Съемки клипа проходили в Бресте в декабре 2016-го года. Холодное время года было выбрано специально, чтобы музыканты и актеры выглядели соответственно тексту песни.

"Павильон, где снимали, мы построили с нуля, ― продолжает Юрий. ― Это обычная стройка и нам нужно было поставить там "ферму", чтобы подвесить лампы, подготовить паркет, который мы тоже делали своими руками, чтобы получился такой неровный, с обрывами... Короче, было все непросто, подготовительный период длился месяца два".

Параллельно "Дай Дарогу!" перазаписали саму песню в Украине, чтобы улучшить ее звучание. Сейчас по словам Юрия Стыльского, если послушать запись в клипе и, например, из того же "Вконтакте", новое звучание будет на порядок лучше.

Актеров для клипа выбирали путем кастинга и среди друзей. Режиссером выступил Павел Малашонок.

"Этим видео я хотел отразить ситуацию в современном обществе, ― говорит Павел. ― На мой взгляд, очень важно в первую очередь работать над своим мировоззрением, не делая основной упор на окружение, и самому решать, что изменить и что для этого нужно делать".

Концертная презентация песни "Не веру" состоялась во время ежегодной музыкальной премии "Даем рады" в феврале 2016 года.


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