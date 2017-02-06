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Николай Черноус провел в Барановичах пикет за отмену декрета о «тунеядцах»

  • 6.02.2017, 14:59
Николай Черноус
Фото: svaboda.org

Активист вышел к зданию городской налоговой службы.

Барановичский активист Николай Черноус старший вышел к налоговой на пикет против налога на «тунеядство», сообщает «Радыё Свабода».

Недалеко от пикета активисты из Бреста собирали подписи за отмену этого декрета.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».


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