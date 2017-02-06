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«Не молчите!»: Активисты призвали белорусов бороться с декретом о «тунеядцах»

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  • 6.02.2017, 17:02
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Барановичские активисты передали в налоговую 750 подписей за отмену декрета и заявили о продолжении борьбы.

Около 30 человек пришли 6 февраля к инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи, чтобы передать собранные за отмену декрета №3 подписи, сообщает intex-press.by.

– Не сидите и не молчите! От того, что вы сидите на кухне, ничего не изменится. Вы сами должны отстаивать свои права! – обратился к присутствующим барановичский активист Николай Черноус-младший.

Николай Черноус-младший отвечает на вопросы присутствующих горожан на сборе подписей.

Вместе с другими горожанами он собрал в Барановичах около 750 подписей за отмену декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества». Часть собранных подписей 6 февраля была передана в налоговую инспекцию, часть – помощникам «депутатов» «палаты представителей».

Активисты показывают книгу собранных подписей горожан против декрета №3.

– Цель акции – заявить о себе. Мы готовы бороться. Если «депутаты» не примут меры, значит, мы будем создавать инициативную группу и отзывать их, – сказал пришедшим Николай Черноус-старший.

Николай Черноус-старший призывает горожан бороться за свои права.

На акцию пришли не только горожане, которые получили извещение об уплате сбора на финансирование госрасходов, но и работающие барановичане.

Горожане, пришедшие поддержать инициативу по отмене налога на тунеядство.

«Сам я работаю, но хочу поддержать остальных: я против беззакония!» «Как может считаться тунеядцем человек, у которого 20 лет стажа? Это вообще нормально?» «Мои дети ходят в школу, но у меня, как у мамы, обязанностей не становится меньше. Почему супруг должен платить за меня этот налог? Это налог на супругу?» – поясняли журналисты собравшиеся горожане. Но говорили они только на условиях анонимности.

Сбор подписей.

Напомним, что 17 февраля в Минске начнется Марш рассерженных белорусов против незаконных поборов властей.

Барановичские активисты намерены бороться, пока власти не выполнят их требования.

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