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В Вильнюсе нашли могилу Кастуся Калиновского?

  • 6.02.2017, 19:00

На горе Гедимина археологи обнаружили, возможно, останки национального героя Беларуси.

В Вильнюсе археологи, возможно, нашли могилу Кастуся Калиновского, руководителя восстания в Беларуси и Литве в 1863—1864 годах, национального героя. Как пишет Delfi, на горе Гедимина откопали останки пяти человек. У них связаны за спиной руки, тела были засыпаны известью. Полностью исследованы уже два захоронения. В одном из них останки одного человека, в другом — трех.

Рядом с останками одного из похороненных нашли серебряный медальон, изготовленный в середине XIX века. Специалисты утверждают, что эти захоронения уже находили во время Первой мировой войны.

Не исключено, что на горе Гедимина лежат участники восстания 1863—1864 годов, казненные в Вильне на Лукишской площади. Как известно, там российские власти повесили или расстреляли 21 повстанца, в том числе и лидеров освободительного восстания Кастуся Калиновского и Сигизмунда Сераковского. 26-летний Калиновский был казнен на Лукишской площади 22 марта 1864 года.


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