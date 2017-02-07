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Серебряный призер Евро близок к переходу в брестское «Динамо»

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  • 7.02.2017, 17:14
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Фото: Reuters

На данный момент Кевин Кураньи находится в статусе свободного агента.

Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, выступавший ранее за «Штутгарт», «Шальке-04», «Хоффенхайм» и московское «Динамо», проходит предсезонную подготовку вместе с футбольным клубом «Динамо-Брест».

Футболист прибыл в Турцию вчера вечером и провел утреннюю тренировку в составе «Динамо-Брест». На данный момент он находится в статусе свободного агента, пишет tut.by.

Добавим, что Кураньи не примет участие в сегодняшнем товарищеском матче против «Приштины», так как ему ещё требуется время для полноценной подготовки.

В своей карьере 34-летний игрок Кураньи провел 52 матча за сборную Германии, в которых забил 19 голов. Футболист является бронзовым призером Кубка конфедераций - 2005 и серебряным призером Евро-2008.

В его активе более 100 голов в чемпионате Германии. Правда, в последнем сезоне за «Хоффенхайм» отличиться Кураньи не удалось.


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