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Брестчане готовятся к Маршу рассерженных белорусов

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  • 7.02.2017, 21:36

В Бресте появились стикеры, призывающие на Марш рассерженных белорусов 17 февраля.

В Бресте в публичных местах появились листовки с призывом на Марш рассерженных белорусов 17 февраля, передает «Радыё Рацыя».

Напоминаем, что Марш рассерженных белорусов состоится 17 февраля в Минске в 18.00 на Октябрьской площади.

Уже несколько месяцев белорусы получают письма с требованием заплатить налог суммой 360 рублей. Более 400 тысяч граждан страны несправедливо записали в «тунеядцы».

Антинародный и антиконституционный декрет затронул почти каждую семью.


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