Вице-чемпион Европы заявил, что не перейдет в брестское «Динамо» 7.02.2017, 23:21

Кевин Кураньи опроверг информацию о том, что может подписать контракт с клубом из Бреста.

Вице-чемпион Европы 2008 года в составе сборной Германии Кевин Кураньи на своей странице в «Фейсбуке» заявил о том, что не переходит в брестское «Динамо».

Информация о том, что бывший футболист «Штутгарта», «Шальке-04», «Хоффенхайма» и московского «Динамо» проходит предсезонную подготовку вместе с брестским «Динамо», появилась сегодня на официальном сайте белорусского клуба.

«Дорогие информационные издания. Приятно, что вы пишете обо мне. Но

распространенная вами информация не верна. Пожалуйста, поинтересуйтесь у меня, прежде чем сообщать на всю Германию. Я не прохожу просмотр и не перехожу в брестское «Динамо», — написал Кураньи.

Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков, комментируя для «Советского спорта» возможность подписания контракта с немецким форвардом, сказал о том, что для этого должны сойтись несколько факторов.

— Кевину надо втянуться. Но, думаю, футболисту высокого уровня, коим и является Кураньи, не нужно много времени, чтобы привести себя в порядок. Не стал бы говорить, подходит или нет Кураньи «Динамо». Тут несколько факторов должны сойтись, чтобы подписание стало возможным. У нас есть несколько дней, чтобы все обсудить, — сказал Виктор Радьков.