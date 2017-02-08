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Белорус Олег Новицкий сделал из космоса фото ночного Минска

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  • 8.02.2017, 8:59
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Космонавт сделал снимок, чтобы обрадовать земляков.

Белорус Олег Новицкий сделал из космоса фото ночного Минска. Снимок он поместил на своей странице в Instagram, сообщает euroradio.fm.

Новицкий пишет: "Спешу обрадовать земляков! Наконец-то сегодня удалось сделать фото ночного Минска!".

Олегу Новицкому 45 лет, уроженец Червеня в Минской области. Впервые полетел в космос в мае 2012-го. С ноября 2016 года снова находится на Международной космической станции, является командиром экипажа.


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