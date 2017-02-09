Брестские анархисты проводят акции под лозунгом «Чиновник - главный тунеядец!» 4 9.02.2017, 21:14

Анархисты Бреста провели в городе ряд агитационных акций против абсурдного налога.

«Белорусские чиновники во главе с Лукашенко стремятся решить проблемы в экономике, которые они сами же создали, за счет простых белорусов. Вводя все более и более абсурдные налоги, власти отбирают у людей последние деньги, в то время как безработица в стране продолжает расти.

Народ называют «тунеядцами» и «дармоедами», в то время как настоящие тунеядцы сидят в дорогих костюмах в министерских кабинетах. Владеют коттеджами, иномарками, ничего полезного не делают и только угнетают нас, придумывая, какой бы еще налог наложить. Это они настоящие дармоеды!

Если нас не устраивает ситуация в стране, то пора прекратить терпеть и платить налоги обнаглевшему государству!

Пора выражать свое несогласие!» - говорится в обращении анархистов.

Активисты распространяют листовки, наклейки, газеты, развешивают баннеры.