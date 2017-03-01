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Комитет Европарламента лишил Ле Пен депутатской неприкосновенности

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  • 1.03.2017, 7:35
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Причиной послужили публикации Ле Пен фотографий со сценами насилия в Twitter.

Комитет Европарламента по правовым вопросам большинством голосов снял депутатскую неприкосновенность с кандидата в президенты Франции и лидера французской оппозиционной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, сообщает Reuters (перевод – gordonua.com).

Причиной такого решения послужили публикации Ле Пен фотографий со сценами насилия в Twitter. В частности, на них были изображены казни людей боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как утверждала сама Ле Пен, она опубликовала данные фотографии в знак протеста против сравнения "Национального фронта" с боевиками ИГ.

Позже прокуратура французского города Нантер начала расследование по факту публикаций.

Теперь решение комитета должны одобрить депутаты Европейского парламента.

Ле Пен лишалась депутатского иммунитета в Европарламенте в 2013 году, в частности, за высказывания об иммигрантах и гитлеровской оккупации. Тогда она сравнила молебны мусульман в общественных местах с нацистской оккупацией Франции во время Второй мировой войны.


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