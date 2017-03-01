У католиков начался Великий пост 1 1.03.2017, 9:28

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Фото: svaboda.org

В период Великого поста верующие стараются воздерживаться от участия в развлечениях.

В Римско-Католической Церкви 1 марта отмечается Пепельная среда - первый день Великого поста. Великий пост является периодом общего покаяния.

Это время должно настроить верующих на празднование Пасхальной тайны, пишет catholic.by.

Покаяние выражается в самых разнообразных формах, прежде всего - через пост, молитву, милостыню. Согласно церковным заповедям, в период Великого поста необходимо воздерживаться от участия в развлечениях.

Воздержание от мяса обязательно во все пятницы Великого поста и всего календарного года, если на них не приходится литургическое торжество. Такое воздержание обязательное для верующих, которые достигли 14-летнего возраста. Обязанность воздержания от мяса не касается потребления яиц, молочных продуктов и добавок из животного жира к блюдам.

В Пепельную среду и Страстную пятницу для верующих предписано не только воздержание от мяса, но и пост (краткий пост), который заключается в ограничении количества потребляемой пищи. Такой пост обязывает верующих от 18 до 60 лет жизни.

Не является грехом несоблюдение поста и воздержания от мяса, если нет возможности совершить это по объективным причинам. В некоторых местностях, по обычаю, принято хранить пост в Великую субботу.

Верующие могут добровольно наложить на себя другие ограничения в еде или выбрать другие дополнительные формы покаяния.

Великий пост заканчивается перед Мессой Вечери Господней в Великий Четверг.