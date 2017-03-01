Прокурор потребовал пять лет колонии для бывшего начальника Барановичской ГАИ 42 1.03.2017, 11:00

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Андрей Волковыцкий

Фото: Александр КОРОБ/intex-press.by

В Ляховичах продолжается суд над Андреем Волковыцким, который сбил женщину на переходе в деревне Дарево.

Гособвинитель назвал дело неординарным, потому что виноват не просто сотрудник ГАИ, а исполняющий обязанности начальника инспекции, пишет intex-press.by.

По словам прокурора, Андрей Волковыцкий знал об расстановке сил на дороге и знал что коллеги его не остановят. «Однако его остановила девушка, которая погибла. Подсудимый отвлекся от обзора за дорогой, потому что был сильно пьян и это не позволило ему вовремя затормозить».

Гособвинитель добавил, что допрошенные сотрудники ляховичской ГАИ подтвердили, что обвиняемый был сильно пьян. Об этом говорят и различные экспертизы.

Прокурор попросил суд признать Волковыцкого виновным по части 4 статьи 317 и назначить наказание в виде 5 исправительной колонии в условиях поселения с выплатой компенсации пострадавшему. Время нахождения под стражей прокурор попросил зачесть в срок.

Смягчающими обстоятельствами, по мнению прокурора, являются дети и полное признание вины Волковыцким. Отягчающими – грубое нарушение правил ПДД.