Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ 1.03.2017, 17:30

Тоомас Алаталу

Фото: Tiit Blaat/DELFI

Кремль до сих пор считает страны Балтии сферой своих интересов.

Почему Кремль раздражают солдаты альянса НАТО в Литве, Латвии и Эстонии, побеждает или проигрывает Эстония в информационной войне с российскими телеканалами и как страна намеревается помочь президенту США Дональду Трампу – на эти и другие вопросы корреспондента Charter97.org ответил Тоомас Алаталу, эстонский политолог, профессор Таллинского технологического университета и бывший депутат Рийгикогу.

- Многие западные эксперты и политики считают, что страны Балтии находятся в зоне риска, которой угрожает экспансия, а в перспективе повторная аннексия Кремлем. Существует ли такая же угроза для Минска? Как аннексия Беларуси может повлиять на баланс сил в регионе?

- Надеюсь, что в данный момент такой серьезной угрозы нет. Не надо забывать о том, что в конце февраля - в начале марта 2014 года Кремль даже в Крыму действовал довольно осторожно, так как не было уверенности в том, что Запад не вмешается. Как только данная уверенность появилась, поведение России стало совсем наглым… до момента, пока не объявили и не ввели санкции. Учитывая приведенные свыше факторы и дальнейшее продолжение противостояния из-за Донбасса, аннексия Беларуси исключается – кусок слишком большой. Для стран Балтии подобная проблема решена их членством в НАТО.

- Насколько эффективным средством для поддержки баланса сил в балтийском регионе могут оказаться батальоны НАТО, которые Альянс разместил согласно обязательствам на территории стран Балтии?

- На самом деле, у нас в странах Балтии пока что только 4 000 солдат Альянса, но этого достаточно, чтобы охладить пыл московских генералов. Всем понятно, что в случае чего, эти ребята не будут себя вести подобным образом, как украинские части в Крыму в феврале-марте 2014 года. Хотя, конечно, нужно отметить, что украинские части в решающий момент оказались преданными своим начальством.

- Размещение сил Североатлантического Альянса в странах Балтии вызывает яростную реакцию в Кремле. Чем это обуславливается?

- Всем хорошо понятно, что сначала был Крым, а размещение началось впоследствии. Шум из-за последнего – для внутреннего потребления на территории Российской Федерации и полезных идиотов на Западе. Не исключено создание ситуации – вы выводите войска оттуда, а мы выведем отсюда.

- В каком состоянии на данный момент находятся отношения Таллинн – Москва?

- В Москве внимательно следят за шагами нового коалиционного правительства, которое возглавляет представитель Центристской партии премьер Юри Ратас. Хотя я думаю, что в Кремле не будут ничего предпринимать в отношении Таллинна до местных выборов, которые пройдут 16 октября, выпады в сторону Эстонии будут продолжаться. Повод: Эстония начинает с 12 июля председательствовать в Европейском Союзе. За примером далеко ходить не надо. На обмане попалась министр образования, центрист Майлис Репс, что было доказано агентством «Спутник Eesti» (занимает пророссийские позиции - Ред.), которое предоставило соответствующее видео интервью с ней (Майлис Репс дала интервью агентству Спутник, затем отрицала факт беседы - Ред). Таким образом у Москвы появилась возможность наблюдать, как эстонские партии решают свой внутренний кризис и как на произошедшее реагируют рядовые эстонцы и русские. Естественно, что подмоченную репутацию министра заметили и в Европе.

- Какие цели, по вашему мнению, преследует Россия в регионе стран Балтии в общем и в Эстонии в частности?

- Москва по-прежнему считает Балтийские страны регионом своих интересов и старается сохранить здесь свое влияние, чтобы по-прежнему ощущать себя империей. Прежде всего это делается руками соотечественников, при помощи которых эксплуатируется вечная проблема прав человека. В организационном плане Кремль, однако, больше преуспел в Латвии, нежели в Эстонии. Используются свои люди среди бизнесменов в сфере транзита и сельского хозяйства, делается все, чтобы притормозить улучшение жизненных стандартов и европеизацию Латвии и Эстонии.

- При помощи каких методов продвигается реализация влияния Кремля в нашем регионе? Методы противодействия?

- Главное средство - телевидение. В отличии от Латвии и Литвы в Эстонии ничего не предпринимается против иногда очень хорошо продуманной, иногда оголтелой пропаганды российских телевизионных каналов. Более того, все рекламное время как в новостях из Москвы, так и фильмах, забивается рекламой про Эстонию, события в Эстонии, рекламируются эстонские продукты, театральные спектакли и т. д. Другими словами, все информационное пространство местных русских в руках Москвы, оттуда они получают информацию о том, что происходит в России, мире и самой Эстонии! Вдобавок даже эстонские газеты печатают рекламу лекторов-пропагандистов, приезжающих из Москвы. В 2014 году эстонское телевидение договорилось, что Киев будет снабжать нас видеоматериалами, их давно нет, а вместо этого довольно часто можно заметить кадры, которые до этого мелькали в российском ТВ. У нас начал деятельность канал ETV+ на русском языке, но пока что он не способен конкурировать с российскими телеканалами.

- Вы уже упоминали, что во второй половине 2017 года Эстония впервые выступит в роли председателя Совета Европейского союза. Какими будут основные вызовы, с которыми предстоит встретиться Таллинну во время председательства?

- Думаю, что политика Дональда Трампа в отношении Европейского Союза будет оформлена после прибытия Трампа в Европу – сперва на саммит НАТО 25 мая, затем на саммит G20 в начале июля - тогда, когда начинается председательство Эстонии в ЕС. Ведь Трамп не случайно в письме к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд написал: “I look forward to working together to further advance transatlantic ties as you assume the presidency of the European Council later this year”. Вот этот “working together” и является самой важной задачей к дополнению, ко всему предусмотренному ранее – мы, эстонцы, владеем великолепным бюрократическим аппаратом, который спокойно справится с задачами председательства в ЕС. Поможем, как можем, Дональду Трампу!

- В нынешнем году в Европе в ряде стран пройдут выборы. Насколько реально, по вашему мнению, что к власти во Франции может прийти г-жа Мари Ле Пен известная своими резкими высказываниями и связями с Кремлем? Что в таком случае ожидает Эстонию?

- Сначала будем ждать результатов выборов в парламент Франции, потом в парламент Германии. Пока они будут определяться между собой и выяснять отношения, пройдет время. Мы же находимся на краю Европы и кажется, что и мы сами и наше геополитическое положение нравится американцам, В приветственном письме президента США Дональда Трампа по случаю Дня Независимости Эстонии, наша страна трижды упоминается как “leader” – и это сейчас для нас самое главное.