Жители Бреста запустили в небо «чиновника-бюрократа» 4 1.03.2017, 20:18

«Бюрократ» был запущен в небо на воздушных шарах.

И не просто запустили в небо, а еще и назначили вознаграждение - кто найдет, тому 20 белорусских рублей (новыми). Вероятно, приз был навеян популярной телепередачей в стиле «Орел и решка». Между тем, сжечь вместе с официальными пороками плакат с надписью «5-я колонна» не получилось - никто из работников парка не рискнул этого сделать, а представители власти в лице милиции отмалчивались, обеспечивая порядок и наблюдая за ситуацией, сообщает virtualbrest.by.

Идею сжечь вместе с официальными пороками высказал общественный активист Виталий Казак. Мы знакомы с ним по ситуации, в которой ему удалось отстоять в собственном дворе детскую площадку. Уже второй год он пытается очистить благородным огнем нашу землю от всякой нечисти, и приносит к масленичному костру различные пороки - такими, какими их видят он вместе с соратниками.

В прошлом году ничего не вышло, сказали, без согласования запрещено, мол, что-то палить на массовом мероприятии. В этом году Виталий Казак заранее выслал все необходимые бумаги и попытался пройти процедуру согласования, но вероятно, что-то пошло не так. Изначально задумывалась ситуация, при которой пороки сожгут сразу после того, как основная масса людей разойдется, и это будет достаточно безопасно. Виталий был согласен даже на инструктаж, и даже на то, чтобы бумажные пороки бросили в огонь специально обученные люди. Не вышло.

Виталий рассказал, что не оставит попыток добиться от властей города выполнить свою миссию. Каждую свою неудачу он рассматривает как еще один шаг к заветной цели, и уверен, что если не получилось на этот раз, обязательно удастся позже. Правда, каждая попытка может быть предпринята через год, но это уже детали.

Виталий Казак подчеркивает, что после прошлогоднего инцидента ему на словах пообещали всяческое содействие: «Нет смысла бередить плохое прошлое, так как в том времени его уже не изменишь, нужно не совершать сейчас и в будущем прежних ошибок. Мы тогда не поняли друг друга. В чём-то виноваты вы, а в чём-то мы. Но живем-то все мы не только в одной стране, но и в одном городе, а значит, непременно достигнем взаимопонимания на благо нашей родной Беларуси. Лучше давайте готовиться к будущей «Масленице». Уверен, договоримся!».

О намерении привлечь к участию на «Масленице» в 2017г. активных общественников Виталий Казак сообщил властям заблаговременно, еще летом 2016 года. А 27 января 2017 года по телефону предупредил организатора «Масленицы» в парке воинов-интернационалистов о готовящемся коллективном письменном обращении на имя Главы администрации Московского района города Бреста еще до того, как начались работы по подготовке сценария предстоящего народного гуляния. Так что была полная уверенность, что каких-либо оснований для запрета на реализацию задуманного общественниками действа не будет, и оно пройдет с согласия и при поддержке представителей власти.

Что к вопросу о «5-й колонне», то Виталий Казак так интерпретирует это понятие:

- Лица, носящие это клеймо, характеризуются враждебным отношением к сообществу людей, проживающих в границах территории, на которую распространяются их интересы, они не разделяют точку зрения коренных жителей, ненавидят родную страну и ее язык; людей приносящих пользу обществу нельзя считать представителями 5-ой колонны.

Таким образом, все плакаты с пороками оказались не брошенными в огонь. Один из них - бюрократ, позже был запущен в небо на воздушных шарах. Кто его нашел - можете обращаться к Виталию Казаку за вознаграждением. Кроме прочего, можно отметить, что Виталий Казак успешно реализовал идею проведения игр, и они пользовались популярностью у брестчан. Многие подошли, чтобы попытаться метнуть топор, мешок, валенок или поразить трёхглавого дракона (в образе которого тоже выступали пороки).