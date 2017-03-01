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Глава МИД Великобритании: Мы никогда не признаем оккупацию Крыма

  • 1.03.2017, 22:18
Борис Джонсон
Фото: Getty Images

Давление на Россию из-за ситуации с Крымом должно быть усилено.

Об этом заявил Глава МИД Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции глав Министерств иностранных дел Украины, Великобритании и Польши, сообщила в Twitter официальный представитель украинского МИДа Марья Беца.

«Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. Давление на Россию должно быть усилено, а не ослаблено», — сказал Джонсон.

Ранее Джонсон выступил против смягчения наложенных на Россию санкций из-за эскалации вооруженного конфликта в Донбассе. Он отмечал, что Британия будет настаивать на том, что «нет причин к смягчению санкций». По его мнению, «в любом случае» следует продолжать «оказывать давление на Россию».

Глава британского МИДа является сторонником санкционной политики против России. В октябре 2016 года он призывал Лондон стать лидером в переговорах об оказании давления на Россию с помощью международных санкций. По его мнению, Москва «ведет себя беспощадно и жестоко» на Украине и в Сирии.


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