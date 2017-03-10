Власть показала свою слабость 10.03.2017, 8:55

Фото: tut.by

Необходимо воспользоваться этим историческим моментом.

Об этом заявили в СМИ лидеры Белорусского Национального Конгресса, комментируя решение Лукашенко в течение года не взыскивать сбор на «тунеядство», озвученное после трех недель протестов против декрета № 3 в разных городах Беларуси

Один из лидеров БНК, поэт и политик Владимир Некляев заявил tut.by, что сегодня власть напугана:

— Решение абсолютно не соответствует требованиям, которые прозвучали и были записаны на бумаге участниками Марша 17 февраля. Там ясно было сказано - отмена декрета № 3.

Кроме того, напоминает Некляев, в резолюции митинга были и политические требования — в частности, свободные выборы.

— Меня особенно поразил циничный посыл в отношении детей, мол, деньги, которые уже изъяты у людей, пойдут теперь их детям. Это же надо додуматься - забрать деньги у родителей, чтобы теперь он, «мудрый правитель», отдал их детям. Как будто бы родители сами своим детям деньги не отдали.

«Маленькие победы последних дней» — так Некляев называет решение по декрету № 3 и приостановление стройки в Куропатах — показывают, что если народ организован и знает цель борьбы, то он может побеждать.

— Побеждать путем постоянного давления на режим. Этот момент исторический, им нужно воспользоваться. Что касается Белорусского Национального Конгресса, мы ничего в наших планах менять не собираемся.

По словам политика, раньше Лукашенко принял бы однозначное решение — мир или война, отменить декрет или «головы всем пооткручивать».

— А тут половинчатость. И это первые признаки слабости.

В комментарии «Радыё Свабода» другой лидер БНК Николай Статкевич также подтвердил, что планы организаторов акций не меняются.

— Предсказуемый выкрутас напуганной власти и проявление ее слабости. Наши требования, принятые на Октябрьской площади 17 февраля, известны. Требуем их выполнения. 25 марта близко. Пусть спешит.

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.