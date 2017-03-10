Виктор Молочко: Солигорские шахтеры могут решить судьбу страны 11 10.03.2017, 12:19

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25 лет назад шахтеры уже устраивали марш на Минск.

Об этом напомнил лидер Белорусского Национального Конгресса в Солигорске Виктор Молочко:

- Сейчас настроения в городе очень тревожные. Получают нормальные деньги только те, кто работает на «Белкалии» или в его структурах. А вообще в Солигорске страшная скрытая безработица, так как трикотажный комбинат почти прикрылся. Народ пока ждет. 25 марта многие жители города собираются ехать на акцию в Минск, видимо, поедут и представители независимых профсоюзов.

Думаю, властям стоит вспомнить историю, ведь солигорские шахтеры даже когда-то на Минск маршем шли. И если почувствуют возможность что-то поменять, то могут решить судьбу государства. Потому что это все-таки шахтеры. Сейчас они ждут, — сказал Виктор Молочко.

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.