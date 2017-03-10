Ольга Николайчик: Страной должен управлять народ, а не диктатор 10 10.03.2017, 14:50

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Ольга Николайчик

Фото: «Радыё Свабода»

25 марта на Площади в Минске белорусы будут требовать глобальных перемен.

Об этом в интервью сайту Charter97.org, рассказала режиссер и общественная активистка Ольга Николайчик.

- По Беларуси прокатились Марши рассерженных белорусов. Невооруженным взглядом видно, что основной проблемой является не налог на «тунеядство», а обнищание белорусов. Лидеры оппозиции заявляют, что акции протеста будут продолжаться несмотря на так называемый «мораторий», что вы думаете по этому поводу?

- Безусловно, никакие подачки от властей людям не нужны. У белорусов нет доверия ни к этим полумерам, ни к самому Лукашенко. Люди осознали свою силу. Вчерашние лихорадочные меры, показывают, что власть боится голоса народа, боится протестов. Это означает, что мы действуем в правильном направлении и должны продолжать добиваться своих прав именно на улицах, именно на площадях. Должны это делать во время празднования наших национальных праздников, например Дня Воли.

- Вчерашнее решение Лукашенко можно назвать победой? Стоит ли останавливаться на уже достигнутом?

- Это лишь промежуточная победа. Останавливаться ни в коем случае нельзя. Народ только начал просыпаться, если мы остановимся – мы покажем, что нам достаточно этого моратория, что нас интересуют только «чарка и шкварка». Основной целью протестов должны стать глобальные перемены. Народ должен управлять страной, а не диктатор. Основная наша цель – остановить диктатуру в Беларуси, чтобы люди начали жить по-человечески. Беларусь должна стать европейской страной. В стране должен нормально функционировать парламент или сейм, какое народ выберет название. Мы должны добиваться масштабных изменений. Основная проблема белорусов это не налог на «тунеядство». Главная проблема – утраченные возможности, тупик в который страну зaвел Лукашенко. Этот необразованный колхозник, который окружил себя такими же людьми как он сам. Власти превратились в коррумпированную банду, я называю вещи своими именами. Мы должны добиться того, чтобы они исчезли из нашей жизни.

Главное, чтобы мы перестали бояться, почувствовали себя людьми, народом. Если нас выйдут сотни тысяч – мы будем непобедимы. Мы изменим свое будущее к лучшему. Нужно выходить, особенно на наш национальный праздник – День Воли. 25 марта – это наша история, это наши традиции, это наш праздник. Если мы не будем забывать о своей независимости – нас никто никогда не колонизирует.