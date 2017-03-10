Подделка новых белорусских денег набирает обороты 6 10.03.2017, 14:59

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В Минске с начала года выявлено 20 фактов сбыта поддельных белорусских рублей.

Об этом сообщил БелТА старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома Юрий Ремберг.

"С начала 2017 года в Минске выявлено 20 фактов сбыта поддельных белорусских рублей, один - в Минской области. За аналогичный период прошлого года не было ни одного подобного факта», - отметил Юрий Ремберг.

Так, в одном из столичных отделений банка по ул.Кропоткина оперативники изъяли поддельную купюру в Br50. Деньги принадлежали 62-летнему минчанину, который занимается продажей цветов. В тот день он пришел обменять часть вырученных денег, не подозревая, что одна из купюр поддельная.

Идут оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к сбыту купюры. Правоохранители подчеркивают, что сбыт, изготовление и хранение поддельных банкнот влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Белорусские банкноты нужно проверять на наличие водяных знаков и защитной нити. Следует обращать внимание на края купюр, изображения лицевой и оборотной сторон, четкость очертаний. Бумага не должна быть мягкой на ощупь. Признаками подделки могут быть: отсутствие рельефности в красочном слое в цифровом обозначении номинала и в аббревиатуре НБРБ, отсутствие или имитация скрытого изображения, не изменяющийся цвет краски при наклоне банкноты.

Тем, кто стал жертвой фальшивомонетчиков, следует незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. Чем быстрее удастся сообщить в милицию, тем больше вероятность установить злоумышленника.