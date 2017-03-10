Беларусь оказалась в хвосте рейтинга наилучших для жизни стран 12 10.03.2017, 15:20

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Соседями нашей страны по рейтингу оказались Гана и Боливия.

Аналитический проект Best Countries, который составляют совместно издание U.S. News & World Report, компания BAV Consulting и Уортонская школа при университете Пенсильвании, опубликовал рейтинг наилучших стран для жизни в 2017 году, передает «Радыё Свабода».

Ранее Беларусь не была представлена в рейтинге, который охватывает приблизительно половину стран мира. В этом году она попала на 70-е место среди 80 представленных стран.

Лучшими странами названы Швейцария, Канада, Великобритания, Германия, Япония, Швеция, США, Австралия, Франция и Норвегия.

В рейтинге на основании результатов опросов тысяч людей и мнений исследователей оцениваются качество жизни и полезность гражданства, политическое и культурное влияние страны, мировое наследие, открытость для бизнеса и предпринимательства, темпы развития и пригодность страны для развлечений и приключений.

Соседями Беларуси в сумме указанных выше параметров указанные Гана и Азербайджан (68-е и 69-е места), Казахстан и Боливия (71-е и 72-е места). Украина заняла 73-е место (в прошлом году имела 59-е из 60), остальные же соседи обогнали Беларусь. Россию поставили на 27-е место (преимущественно из-за влияния в мире, темпов развития), Польшу - на 31-е и Латвию - на 60-е (обе впервые в рейтинге, также, как и Беларусь).

Что говорят о Беларуси

О Беларуси составители рейтинга пишут, что она испытывает сильное влияние Кремля. Упоминается, что Лукашенко называют последним диктатором Европы, отмечается самый низкий экономический рост среди стран мира.

По всем показателям Беларусь не имеет высоких позиций. Возможность повеселиться в Беларуси оценена в 0,6 балла из 10, еда - в 0,4 с 10, климат - в 0,3 с 10.