Автор Ждуна может создать женскую версию скульптуры 11.03.2017, 8:18

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Фото: instagram

Нидерландская художница Маргрит ван Бреворт готовит новый арт-проект.

Автор популярной в мире скульптуры Ждуна начала создание для него подруги, которая может быть названа Ждунья или Ждуня.

Маргрит ван Бреворт опубликовала на свой странице в «Инстаграме» некоторые фото, возможно, будущего проекта. «Работаю над новой скульптурой. Что это будет: Ждун или Ждунья?» — написала художница (перевод – mk.ru).

Публикация от Margriet van Breevoort (@margrietvanbreevoort) Мар 10 2017 в 10:29 PST

Маргрит ван Бреворт создала свою самую известную скульпутурув 2016 году — под названием Homunculus loxodontus.