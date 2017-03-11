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Автор Ждуна может создать женскую версию скульптуры

  • 11.03.2017, 8:18
  • 10,047
Фото: instagram

Нидерландская художница Маргрит ван Бреворт готовит новый арт-проект.

Автор популярной в мире скульптуры Ждуна начала создание для него подруги, которая может быть названа Ждунья или Ждуня.

Маргрит ван Бреворт опубликовала на свой странице в «Инстаграме» некоторые фото, возможно, будущего проекта. «Работаю над новой скульптурой. Что это будет: Ждун или Ждунья?» — написала художница (перевод – mk.ru).

Маргрит ван Бреворт создала свою самую известную скульпутурув 2016 году — под названием Homunculus loxodontus.


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