Экономист: На следующей недели доллар в Беларуси будет расти 1 11.03.2017, 11:22

Фото: tut.by

Эффект «8 марта» перестанет действовать на корзину валют.

Средневзвешенный курс доллара США по отношению к белорусскому рублю по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе остался без изменения, составив 10 марта 1,9141 BYN/USD. Это не совпало с прогнозом, согласно которому ожидался рост курса доллара на величину до 1%. К этому привела, в основном, внутренняя причина: неожиданное прекращение роста стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля, которая за неделю даже подешевела на 0,1%.

Кроме того, на прошедшей неделе произошло неожиданное увеличение средневзвешенного курса евро: на 0,8% (до 2,0292 BYN/EUR 10 марта). Но это укладывается в пределы случайных колебаний.

Курс российского рубля, как и ожидалось, снизился: на 0,5% — до 3,2358 BYN/100RUB 10 марта.

Источник: belrynok.by

Источник: belrynok.by

Прогнозы на текущую неделю озвучил эксперт издания «Белрынок» Константин Тарасов.

КУРС БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ

Объем торгов иностранными валютами на БВФБ на прошедшей неделе снизился до 285,8 млн. BYN c 304,9 млн. BYN по итогам предыдущей недели. Это связано, по-видимому, с тем, что на прошлой неделе было всего 4 рабочих дня.

Уменьшение стоимости валютной корзины указывает на превышение предложения иностранной валюты над спросом на нее. Похоже, что в банковской системе опять сформировался избыток валютной ликвидности.

На это указывают и результаты состоявшегося 9 марта аукциона по размещению валютных облигаций Нацбанка, на котором спрос намного превысил объем размещения. Облигации, со сроком обращения, равным 1 году, были реализованы на 72,5 млн. USD при спросе 136,9 млн. USD. А средневзвешенная ставка составила 5,6535 % годовых.

Не исключено, что возникновение некоторого избытка валюты связано с праздниками, из-за которых население могло значительно увеличить продажу валюты. По данным Нацбанка, в феврале физические лица продали банкам на 161 млн. USD больше, чем купили. В марте прошлого года наблюдалось существенное увеличение продаж валюты по сравнению с февралем, и можно ожидать, что в марте текущего года история повторится.

При этом в банковской системе сохраняется и избыток рублевой ликвидности, в связи с чем Нацбанк 9 марта на аукционе по размещению рублевых облигаций на семь дней привлек 1,4 млрд. BYN по средневзвешенной ставке 11,8246 % годовых. Спрос на облигации равнялся 1,473 млрд. BYN.

Вышедшая на прошедшей недели финансовая статистика оказалась довольно противоречивой. С одной стороны, сальдо внешней торговли товарами и услугами в январе текущего года оказалось отрицательным и составило минус 25,4 млн. USD против плюс 74,3 млн. USD в январе прошлого года. Более того, сальдо внешней торговли товарами достигло минус 274,9 млн. USD против минус 37,8 млн. USD. Ухудшение состояния внешней торговли указывает на завышенный курс белорусского рубля.

В то же время, золотовалютные резервы РБ в национальном определении в феврале увеличились на 214,2 млн. USD (4%) и достигли 5 608,4 млн. USD. Увеличение резервов объяснялось привлечением средств в результате размещение валютных облигаций Минфина и Нацбанка на внутреннем рынке, покупки Нацбанком валюты на БВФБ, ростом цен на золото на мировом рынке, а также поступлением в бюджет пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов.

Перспективы белоруской экономики кажутся весьма туманными, особенно в связи с тупиком, в котором оказались отношения между Беларусью и Россией. На прошедшей неделе Лукашенко решил пойти на обострение конфликта и подверг действия руководства России резкой критике, а перед этим премьер-министр Андрей Кобяков фактически обвинил Россию в срыве интеграционных процессов.

На текущей неделе ожидается возобновления роста стоимости валютной корзины, так как ее прекращение объясняется, по-видимому, результатом снижения деловой активности в связи с праздником 8 марта. Будем ожидать роста стоимости на величину около 0,5%.

КУРС ДОЛЛАРА ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕВРО

На заседании 9 марта Европейский Центробанк сохранил текущую монетарную политику, но при этом выступление его главы Марио Драги оказалось неожиданно жестким. Он сообщил о снижении рисков для европейской экономики.

Кроме того, ЕЦБ повысил прогноз в отношении ВВП и инфляции в еврозоне. Все это приближает возможное время отказа от мягкой денежно-кредитной политики.

14-15 марта состоится заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США. Как считают практически все эксперты, он примет решение о повышении ставки ФРС. Однако данное повышение, как все думают, уже учтено рынком, поэтому значительного укрепления доллара маловероятно, более того, не исключен некоторый откат курса. после чего он продолжит колебаться около текущего уровня.

Впрочем, не все эксперты ожидают подобного развития событий. Так, аналитик банка ВТБ 24 Алексей Михеев считает, что 15 марта может начаться укрепление евро против доллара, которое он уже давно предсказывает.

Мы будем придерживаться общепринятой точки зрения на перспективу изменения курса евро, то есть будем ожидать, что он останется в диапазоне 1,05-1,07 USD/EUR, а новой тенденции не возникнет. Но резкие колебания курса вполне вероятны. С учетом роста курса евро в пятницу 10 марта, на текущей неделе можно ожидать его снижения на величину порядка 0,5%.

Вечером 10 марта вышел отчет о занятости в США, который оказался вполне удовлетворительным. Количество рабочих мест вне сельского хозяйства США в феврале выросло на 235 тыс, что намного превысило ожидания, а уровень безработицы, как и ожидалось, составил 4,7%. Правда, средний почасовой заработок в частном секторе в феврале вырос на 0,2%, тогда как экономисты ожидали роста на 0,3%. Указанные данные поддерживают ожидания увеличения ставки ФРС 15 марта.

Тем не менее, курс евро по отношению к доллару США 10 марта не снизился, а вырос, причем довольно значительно. Зарубежные эксперты объяснили это реакцией на появление информации агентства Reuters об обсуждении членами Управляющего совета Европейского Центробанка возможности повышения процентных ставок банка до окончания программы количественного смягчения.

КУРС РОССИЙСКОГО РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ

Снижение курса российского рубля на прошедшей неделе было вызвано падением цен на нефть. А оно произошло после появления информации о росте запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 3 марта, на 8,2 млн. баррелей, чего никто не ожидал. По мнению экспертов, этим воспользовались спекулянты, в связи с чем цена на нефть марки brent 8 марта рухнула примерно на 5% до у ровня около 53 USD за баррель.

Давление на стоимость нефти оказало и появление слухов о том, что Саудовская Аравия не расположена продлевать соглашение о снижении уровня добычи нефти на вторую половину 2017 года. Если это действительно произойдет, то цены на нефть могут значительно упасть. Так, глава нефтедобывающее американской компании Pioneer Natural Resource Скотт Шеффилд считает, что цены могут рухнуть до 40 USD за баррель.

Подобные опасения будут давить на цены и на курс российского рубля, так же как и вероятное повышение ставки ФРС 15 марта. Кроме того, российские эксперты ожидают, что Банк России 24 марта может снизить свою ключевую ставку в связи с падением темпов инфляции. Это снизит привлекательность вложений в облигации федерального займа, что также является негативным фактором для рубля.

Учитывая все эти факторы, ожидается, что курс доллара по отношению к российскому рублю на Московской бирже на текущей неделе вырастет еще примерно на 0,5-1%.

КУРС БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ

В итоге средневзвешенный курс доллара на БВФБ может вырасти на текущей неделе примерно на 1%.

ПРОГНОЗ НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА

Курс доллара на Московской бирже во второй половине дня 10 марта снизился примерно на 0,8% — до 58,675 RUB/USD. Но нефть продолжала дешеветь на фоне сообщения компании Baker Hughes о том, что число активных буровых в США за неделю увеличилось на 8 и достигло 617.

На рынке форекс курс евро по отношению к доллару США во второй половине торгового дня 10 марта поднялся примерно на 0,6% до уровня 1,067 USD/EUR.

Указанные события могут привести к снижению курса доллара США на БВФБ в понедельник, 13 марта, на величину порядка 0,5%.