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Протестующий в Пинске: Пусть Лукашенко с сыновьями работает сам за миску похлебки

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  • 11.03.2017, 12:37
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Фото: svaboda.org

Около 1000 человек вышли на акцию протеста в столице Полесья.

Оналйн-репортаж с акции ведет сайт Charter97.org.

Люди настроены очень решительно и не скрывают своего возмущения незаконной властью.

Участник акции: «Это просто какой-то маразм, это просто шизофрения – называть граждан своей страны «тунеядцами». Лукашенко оскорбил всех нас. Он должен уйти. Пусть он выйдет со своими сыновьями и работает сам за миску похлебки».


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